В Уфе микрорайон Инорс к 1 сентября должен стать тихим и безопасным

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии был заслушан доклад о криминогенной обстановке в микрорайоне Инорс, расположенном в Калининском районе Уфы.
- В микрорайоне Инорс по итогам 2018 года количество зарегистрированных преступлений выросло более чем на 6%, в то время как в целом по республике этот показатель снизился на 5,8%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло почти на 19%, - сообщил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.
Оказалось, что в Инорсе по итогам 2018 года выросло также число разбойных нападений – более чем в 2,5 раза, убийств – почти в 2 раза, краж – на 10%, грабежей - на 9%. Отмечен также рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
При этом анализ выявил простую закономерность: на улицах и в общественных местах преступления чаще всего совершались в темное время суток. Наиболее опасными в этом плане стали улицы Ферина, Транспортная, Лесунова, Тухвата Янаби, Мушникова.
Инорс активно застраивается, число жителей в нем прибавляется, поэтому решение криминогенной ситуации в нем больше откладывать никак нельзя.
После того, как ситуация в Инорсе стала темой для обсуждения на заседании правительства в конце прошлого года, администрация Уфы и Калининского района совместно подготовила проект программы обеспечения общественной безопасности в данном микрорайоне. Авторы этого документа очень надеются, что их усилия помогут снизить уровень преступности в Инорсе.
Примечательно, что среди предложенных мер преобладает тактика «мирного» разрешения ситуации. Так, предлагается построить в Инорсе плавательный бассейн для приобщения детей и подростков к здоровому и законопослушному образу жизни, а также крупный торговый центр с кинотеатром, спортивный комплекс и центр спортивных единоборств.
В числе полезных мер также предлагается смонтировать на улицах Инорса не менее 500 дополнительных светоточек, для чего, по мнению главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, потребуется около 10 млн рублей. Еще 15 млн рублей нужно для оснащения мест массового пребывания людей системами непрерывного видеонаблюдения с сохранением данных до 30 дней.
На территории ЖК «Полесье» будет выделено дополнительное помещение под участковый пункт полиции, а на пересечении улиц Сельской Богородской и Лесунова, а также Тухвата Янаби и Фронтовых Бригад будут установлены два стационарных пункта полиции.
- Данная программа является пилотным проектом, по результатам ее реализации и анализа эффективности предлагается разработать аналогичные программы и по другим муниципальным образованиям, в которых возможно ухудшение оперативной обстановки, - резюмировал Алексей Касьянов.
- В ходе анализа состояния преступности в республике мы обратили внимание, что ситуация именно в Инорсе начала сильно «фонить». Уличная преступность, то, от чего мы наших граждан должны уберечь и защитить, увеличилась. Это, как правило, неосвещенные неухоженные улицы, там, где нет камер видеонаблюдения. Поэтому мы взяли пример Инорса, - пояснил врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Он поручил исправить криминогенную ситуацию в Инорсе до 1 сентября текущего года, сообщив, что осенью готов заслушать отчет о проделанной работе.
- Вы должны «укатать» эту ситуацию, чтобы у нас с уличной преступностью было там покончено, чтобы мы сбили волну грабежей и насильственных преступлений, - подчеркнул Радий Хабиров.