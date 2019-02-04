В Уфе микрорайон Инорс к 1 сентября должен стать тихим и безопасным

- В ходе анализа состояния преступности в республике мы обратили внимание, что ситуация именно в Инорсе начала сильно «фонить». Уличная преступность, то, от чего мы наших граждан должны уберечь и защитить, увеличилась. Это, как правило, неосвещенные неухоженные улицы, там, где нет камер видеонаблюдения. Поэтому мы взяли пример Инорса, - пояснил врио главы Башкирии Радий Хабиров.