Уфимка из Зубово за рулем: с ужасом вспоминаю житие-бытие в Инорсе и Черниковке

В офисе редакции появляюсь к половине десяти утра. Выезжать раньше из дома смысла нет, всё равно отстоишь затор напротив гипермаркетов на Рубежной, или на мосту через Белую, либо в пробке на въезд на Заки Валиди, и далее – в веренице машин на Пушкина. Обычно к этому времени пробка рассасывается. А вот, если предстоят командировки, интервью и встречи, что практически случаются ежедневно, то здесь уж точно приходится наматывать нервы на кулак и мчаться в город ни свет, ни заря. Хотя сегодня, заехав в город и забрав коллегу, в 8.45 утра мы уже были в Алексеевке. Благо, без заезда на Валиди с километровой очередью. А, если ещё на маршруте случаются ДТП (или как три дня подряд на правой полосе трассы стоял сломанный ПАЗик), время точно потеряешь. Кстати, его забрали только сегодня.

Мой путь за рулём, пожалуй, один из самых простых и удобных: начинается из нового микрорайона в Зубово до ул. Дорофеева, что в историческом центре. Туда-обратно доезжаю за 15-20 минут, если нет заторов, и каждый раз проезжая его, с ужасом вспоминаю житие-бытие в Инорсе и Черниковке.

В город, как и тысячи автовладельцев, на автобусах заезжают и пассажиры. Пассажирский транспорт также стоит в заторах. Недавно общалась с гражданами на остановке «Школьная». Народ сетовал, что автобусы №№110, 110С стали реже ходить, а некоторые «спринтеры» вовсе пропали. Также отметили, что нет прямого маршрута, чтобы без пересадок добраться от Школы МВД до Дёмы и обратно. Здесь обнаружила старое расписание автобусов «Башавтотранса», которое давно бы пора обновить. И увидела, как народ штурмует автобус №235, практически единственный маршрут до Сипайлово. Те, кто никуда не спешит, предпочитает государственного перевозчика – дешевле.

Затор, что обычно случается в створе на Белореченский мост, происходит, пожалуй, из-за поведения самих водителей. К примеру, те, кто спускается с моста, следуя из Дёмы, почему-то напрочь забывают, что дорогу нужно уступать тем, кто движется по главной – Аэропорт-Уфа. По моим наблюдениям, можно тихонько продолжать ехать по своей, второстепенной, продвигаясь дальше вперёд, а не сразу начинать перестраиваться на левые полосы: так и нам дорогу перекрывают, и сами не в состоянии переместиться. Хотя определённая трудность на этом отрезке имеется: автобусы и с той, и с этой стороны подъезжают к остановке «Школьная». Получается, что одни перекрывают дорогу с дёмского направления, другие – сразу занимают крайнюю правую полосу. Если не ошибаюсь, в среднем здесь проезжают около 12 тысяч транспортных средств в сутки, тогда как «рабочих» полос остаётся только две, а это, естественно, мало. Затор при заезде на Валиди предсказуем, так как около 90 процентов пассажирского транспорта проезжает именно по ней, подвозя народ в исторический центр, где в основном сосредоточены многие вузы республики, и откуда удобна пересадка в другие точки города.