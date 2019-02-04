В Башкирии житель Сибая устроил скандал в лаборатории по замеру качества воздуха

- Постоянно пробы берутся тремя лабораториями. Забор проб длится 20 минут у УГОК и УГАК. У лаборатории СОМГЗ результаты выдаются быстро, поэтому они берут на одном "адресе" несколько точек и выводят среднее значение, - постарались оправдать сотрудников лабораторий представители группы активистов. - Многие пишут, что к ним не приехали по обращению о загазованности. Не секрет, что звонков очень много. А часов в сутках очень мало. Учитывая, что ребята выезжают на забор проб в то время, когда многие ещё спят и ездят до самого вечера, а то и дольше. Все поступающие заявки стараются отработать. Но физически невозможно успеть на каждую. 100 заявок*20 минут =2000 минут. А в сутках 1440 минут. И тут ещё не учитывается время на дорогу. И есть ещё постоянные точки. По хорошему, нашему городу необходимо ещё несколько передвижных лабораторий, чтобы все успеть. Поэтому зачастую заявки группируют. Берут несколько близких адресов и измеряют концентрации ПДК.