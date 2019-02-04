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В Башкирии житель Сибая устроил скандал в лаборатории по замеру качества воздуха

4 февраля 2019, 07:36
Фото: Вконтакте
Мужчина потребовал немедленно провести измерения возле его дома.

2 февраля вечером неприятный инцидент произошел в помещении одной из лабораторий, проводящих замеры воздуха в Сибае. Об этом случае рассказал вчера глава города Рустем Афзалов.

- Гражданин ворвался в лабораторию минэкологии во время замеров и начал требовать дополнительные замеры, выдвигая свои требования в грубой форме. Это привело к задержке лаборатории на 1 час, - пояснил Рустем Афзалов, не вдаваясь особо в подробности.

Детали происшедшего рассказали горожане в соцсетях. По их словам, мужчина несколько раз пытался вызвать специалистов по замерам по телефону к месту своего проживания, предполагая, что там имеется серьезное превышение ПДК по диоксиду серы. Не дождавшись никого, он сам отправился в одну из лабораторий и устроил там скандал.

По этому поводу разъяснения также появились позднее в группе «Сибай, дыши!».

- Постоянно пробы берутся тремя лабораториями. Забор проб длится 20 минут у УГОК и УГАК. У лаборатории СОМГЗ результаты выдаются быстро, поэтому они берут на одном "адресе" несколько точек и выводят среднее значение, - постарались оправдать сотрудников лабораторий представители группы активистов. - Многие пишут, что к ним не приехали по обращению о загазованности. Не секрет, что звонков очень много. А часов в сутках очень мало. Учитывая, что ребята выезжают на забор проб в то время, когда многие ещё спят и ездят до самого вечера, а то и дольше. Все поступающие заявки стараются отработать. Но физически невозможно успеть на каждую. 100 заявок*20 минут =2000 минут. А в сутках 1440 минут. И тут ещё не учитывается время на дорогу. И есть ещё постоянные точки. По хорошему, нашему городу необходимо ещё несколько передвижных лабораторий, чтобы все успеть. Поэтому зачастую заявки группируют. Берут несколько близких адресов и измеряют концентрации ПДК.

Активисты напомнили, что они приобрели на собранные горожанами средства два комплекса для проведения альтернативных измерений атмосферного воздуха и как раз сейчас выбирают места для их установки.

Напомним, накануне нами была опубликована видеозапись общения жительницы Сибая с сотрудником МЧС, который признался, что сам тяжело переживает превышение ПДК.

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