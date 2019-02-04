В Башкирии назначили нового руководителя регионального управления ФОМС

Юлия Кофанова свою карьеру начинала медсестрой, затем получила должность врача функциональной диагностики. С 2010 года поочередно руководила уфимскими поликлиниками 47 и 43. На должность заместителя министра здравоохранения региона была назначена в январе 2018 года.