В Башкирии назначили нового руководителя регионального управления ФОМС

Новым главой Территориального управления фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначена заместитель министра здравоохранения региона Юлия Кофанова. Предыдущий глава ведомства Алексей Меньшиков, управлявший фондом с 2011 года, уволился по собственному желанию 25 января этого года.
Юлия Кофанова свою карьеру начинала медсестрой, затем получила должность врача функциональной диагностики. С 2010 года поочередно руководила уфимскими поликлиниками 47 и 43. На должность заместителя министра здравоохранения региона была назначена в январе 2018 года.