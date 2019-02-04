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В Башкирии назначили нового руководителя регионального управления ФОМС

4 февраля 2019, 07:32
Фото: ИА "Башинформ"
Предыдущий глава территориального управления покинул ведомство по собственному желанию.

Новым главой Территориального управления фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначена заместитель министра здравоохранения региона Юлия Кофанова. Предыдущий глава ведомства Алексей Меньшиков, управлявший фондом с 2011 года, уволился по собственному желанию 25 января этого года.

Юлия Кофанова свою карьеру начинала медсестрой, затем получила должность врача функциональной диагностики. С 2010 года поочередно руководила уфимскими поликлиниками 47 и 43. На должность заместителя министра здравоохранения региона была назначена в январе 2018 года.

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