РФОМС РБ вступил в Новый год с бездефицитным бюджетом
10 января 2012, 21:14Экономика
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Прогнозируемый объем доходов бюджета территориального фонда обязательного фонда медицинского страхования Башкирии в наступившем году определен в сумме 19 млрд 507 млн рублей. В таком же размере запланированы и расходы фонда на 2012 год.
Прогнозируемый объем доходов бюджета территориального фонда обязательного фонда медицинского страхования Башкирии в наступившем году определен в сумме 19 млрд 507 млн рублей. В таком же размере запланированы и расходы фонда на 2012 год.
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