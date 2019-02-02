Только цифры: какие детские пособия увеличились в Башкирии с 1 февраля

Речь идет о пособиях гражданам, уже имеющих детей, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до полутора лет, пособие за постановку на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка.
В Региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РБ подробно сообщили о размерах пособий с учетом районного коэффициента. Их данные приводит Башинформ.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составляет
3769,07 рублей — по уходу за первым ребенком. Прежде было 3613, 68 рублей.
7538,12 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми. Ранее выплачивалась сумма — 7227,35 рублей.
При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 20 101,69 рублей (было 19 272, 95 рублей).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 753,81 рублей.
Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2019 года, составляет 26 152,27 рублей за календарный месяц.
Кроме этого, ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для официально трудоустроенных граждан в связи с повышением МРОТ с 1 января 2019 года не может быть ниже 5188,80 рублей в нашей республике. С первого января текущего года МРОТ в России составил 11 280 рублей.