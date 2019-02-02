Только цифры: какие детские пособия увеличились в Башкирии с 1 февраля

Кроме этого, ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для официально трудоустроенных граждан в связи с повышением МРОТ с 1 января 2019 года не может быть ниже 5188,80 рублей в нашей республике. С первого января текущего года МРОТ в России составил 11 280 рублей.