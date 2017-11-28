Владимир Путин предложил ввести новое пособие семьям за первого ребенка

Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2021 года.

Сегодня президент России Владимир Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет, сообщает ТАСС.

- Мы обсуждали различные меры (поддержки) достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, - цитирует слова президента новостное агентство.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

В среднем в 2018 году она должна составить 10,5 тыс руб, а в 2019 – 10,83 тыс руб, в 2020 году – 11,14 тыс руб. Оговаривается, что выплата будет адресной.

- Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается,- цитирует слова президента новостное агентство.

Эта выплата будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

На три года на эти цели понадобится 114,5 млрд руб.

Кроме этого президент предложил продлить программу маткапитала до 2021 года.

- Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, - сказал глава государства.