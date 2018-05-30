Правительство России обещает сделать пособие на детей больше 50 рублей
По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, в Российской Федерации к началу 2019 года должно вырасти пособие по уходу за детьми от 1,5 до трех лет.
Сейчас размер пособия на ребенка от 1,5 до трех составляет 50 рублей. Об этом пишет портал rns.online.
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет в России не менялся на протяжении последних 20 лет. 50 рублей, находящейся в декрете матери, ежемесячно выплачивает ее работодатель. В случае если женщина выходит на работу на полную занятость, то выплата пособия ей прекращается. Информация об этом содержится в разъяснении Минтруда РФ от 2013 года.
Топилин рассказал, что «разобраться с пособием в размере 50 рублей» от министерства потребовал глава правительства Дмитрий Медведев. Сумма новых выплат по уходу за детьми пока неизвестна. Неясно и насколько она станет выше нынешних 50 рублей. Решение по этому вопросу должно быть принято до конца 2018 года.
В Минфине РФ сообщили, что обращения от Минтруда по поводу изменения размера пособий на детей от 1,5 до трех лет к ним еще не поступало.