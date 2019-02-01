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Радий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии

1 февраля 2019, 07:57
Фото: Mkset.ru
Соответствующий указ подписан врио главы республики еще 28 января, опубликован 31 января.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ и вступил в силу еще 28 января. Новым руководителем стал известный публицист, журналист, руководитель сетевого издания Медиакорсеть Шамиль Валеев.

Источник редакции в органах власти рассказал нам, что должность руководителя Аппарата довольно непубличная, поскольку у Общественной палаты России главные действующие фигуры - это члены организации, активисты гражданского общества.

Шамиль Валеев, таким образом, слагает с себя полномочия руководителя сетевым изданием Медиакорсеть, которое он возглавлял с 2016 года после работы в информационном агентстве «Башинформ», где он проработал шесть лет. До этого он год работал пресс-секретарем АНК «Башнефть».

От редакции

Мы искренне желаем Шамилю Римзилевичу Валееву успехов, удачи и благодарны за все то время, что он посвятил каждому из нашей редакции. Ваши статьи и авторские колонки всегда имели неизменный успех у нашего читателя, чуткого до критики, внимательного до деталей.

Ваша мудрость, такт, профессионализм и опыт помогали нам в достижении наших общих целей, поддерживали в трудную минуту, вдохновляли и всегда были опорой и примером.

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