Радий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии

Шамиль Валеев, таким образом, слагает с себя полномочия руководителя сетевым изданием Медиакорсеть, которое он возглавлял с 2016 года после работы в информационном агентстве «Башинформ», где он проработал шесть лет. До этого он год работал пресс-секретарем АНК «Башнефть».