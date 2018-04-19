Башкирское айкидо

По какой-то причине тюркскому человеку очень трудно быть инициатором, говорить от себя и от первого лица. Мне так кажется, что из «вежливости» и особенностей воспитания. У нас с детства много начальников: бабушка, дедушка, старший брат, учительница. Мы молчим и терпим, пока нас не спросят. Когда нарушена справедливость — «не выдерживаем» и даем себе свободу, которая и так вообще-то есть.

Даже вот сейчас, в этом тексте, не могу заставить себя сказать «я молчу и терплю», а зачем-то прислоняюсь спиной к башкирам и татарам, объединив в тюркскую общность. Это же я отдельно думаю. Не миллион человек.

Очень трудно себе признаться, что чего-то хочешь «для себя». Каждый раз приходится придумывать, как отцу Фёдору, «волю пославшей мя жены». В тюркском случае мы (разумеется, только я) считаем, что подчиняемся какой-то сложной схеме, состоящей из ландшафта и предков. И постоянно в это пытаемся вписаться, говорить от имени могучего Иремеля, быстрого Таныпа и всего многонационального народа.

Мой мини-опрос показывает, что, например наезд стенд-апщика Белого на поэта Юлаева оскорбил чувства не всех башкир. Неоскорбившиеся есть, и я их не отдам на растерзание оскорбившимся. Оскорбиться — это не на стороне сервера, на стороне клиента. Когда ты прошёл мимо остановки и услышал за спиной смачное схаркивание — ты сам решаешь, обидеться, принять на свой счёт или нет. Оскорбиться — чувство такое, от слова «скорбь».

На примере с комиком Белым, который хриплым и несмешным пересказом не очень свежей выдачи гугла, вызвал всплеск страсти и у этнических башкир, и у территориальных «башкир», и у небашкир, и у недобашкир, и у, прости, Господи, антибашкир, если есть таковые. По динамике распространения «антивируса» #салаватнебандит понятно, что это не проделки никакого КБНа ни на какие деньги никакого фонда.

У молодых, энергичных, грамотных, продвинутых людей накопилось много напряжения. Наконец, есть легальный повод его выплеснуть — заступиться за национального героя, пугачёвского полковника, поэта Салавата Юлаева.

Чувак из телевизора, «который никто не смотрит», хотел продвинуть свою тему, путём злостного троллинга. Случайно пересказал идеологему, написанную конкретными людьми в конкретных целях 15 лет назад. Совершил чудо — пробудил дух Салавата одновременно и у провластных, и нелояльных режиму башкир. Впервые за семь лет объединил людей, которых не часто увидишь вместе: Нигматуллина, Рамазанова, Бадранова, Ишемгулова. То, что кураторы курултая разрешили ему «вписаться за народ» — хорошее дело.

ТНТ охотно извиняется — видимо, это заложено в «редакционной политике»: перед ингушами за шутку про горбатый нос эскортницы в «Comedy woman», перед калмыками за статуэтку Будды в контексте кама-сутры. Трафик важнее.

Что мне понравилось: — быстрый и крутой ролик Рината Рамазанова из «Арғымаҡа» — он такой искренний и энергичный, что у меня в ушах трещит. Прямо новый жанр. Башкирский рэп на русском языке — так запертая в фольклоре под синтезатор башкирская пассионарность вырвалась на волю густым протуберанцем. Тысячи просмотров. Заочный батл на видеохостинге гораздо лучше, чем вламываться в офис телеканала всей диаспорой.

Что не понравилось: — качество выступления Руслана Белого, видно, что готовился в аэроэкспрессе при слабом интернете 3G. Ну и шуточки получились уровня GPRS, на полпалки. Даже до Кроношпана недогуглил. Так халтурно нельзя относиться к нашей республике — это оскорбительно. Смешно же надо шутить, когда едешь в Башкирию: тут все серьёзно. Родина Моргенштерна и Том Клайма, «Древпрома» и Набиуллиной, Камбарова и Спивакова. К сожалению, любое предложение со словом «яйца» больше не является шуткой. Приехал— надо всех троллить: республика многонациональная. Тут не только башкиры живут.

— интернет-травля ребят, которые были в зале за то, что они сидели в зале и не разрубили кривой саблей Руслана Белого. Я бы очень хотел посмотреть, как повел бы себя каждый в подобной ситуации.

— тэг #салаватнебандит. В этой конструкции частичка «не» выглядит очень слабо из-за особенностей восприятия. И теперь на пустом практически месте приходится думать о новом слове - «бандит». Мне теперь придётся много месяцев отмахиваться от этого лишнего слова как от назойливой мухи — как это «бандит»? Он же точно не бандит.

— аналогия с «Шарли Эбдо». В расстреле французских каррикатуристов главные действующие лица — это террористы. Лужа крови в ответ на чирканье карандашиком.

Что понравилось больше всего: сплочение этнических башкир и разные виды творчества «в ответку». До того, я видел подобное год назад — сто кураистов и две кураистки рвали сердце и вышибали слезу у памятника тому же Салавату. Не бандиту.

Один вопрос — почему для сплочения и вдохновенного творчества молодым дерзновенным башкирам нужен был заезжий камедиант, случайный пассажир?

Алия Айсина, городская башкирская мыслительница, называет это «позицией снизу, когда ты всегда в проигрыше» и призывает «не мыслить как жертва, перестать ныть, что тебя оскорбили и делать, что ты любишь делать».

Алия, я хоть и почти не башкир, так пока тоже не могу: все время жду какого-то разрешения или повода, который мне легализует мою природную активность. Самому начинать двигаться и лень, и страшно, но если меня вынуждают, то я охотно и умело использую чужой импульс, чтобы супостат впечатался в столб, разбил себе башку и проплыл мимо.