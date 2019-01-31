Ильдар Абдразаков номинирован на премию International Opera Awards-2019

Накануне, 30 января, стали известны номинанты на International Opera Awards-2019. Как сообщила «Собака», Россию на этом престижном форуме представят хор Большого театра, режиссер Василий Бархатов, дирижер Максим Емельянычев, оркестр театра «Новая опера» и оркестр MusicAeterna, певец Ильдар Абдразаков и композитор Александр Раскатов.
Уточняется, что Ильдар Абрдазаков вошел в шорт-лист приза читателей журнала Opera Magazine.
Для справки
Премия International Opera Awards была основана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который возглавляет жюри премии. Победителей International Opera Awards 2019 объявят в Лондоне 29 апреля.