Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков празднует день рождения

Ильдар Абдразаков 26 сентября отмечает 42-летие. На своей странице в инстаграм артист с присущим ему чувством юмора поздравил себя лаконичным: «С Днем Рождения меня!». Редакция Медиакорсети присоединяется к многочисленным пожеланиям.