Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков празднует день рождения

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Оперному певцу исполняется 42 года.
Ильдар Абдразаков 26 сентября отмечает 42-летие. На своей странице в инстаграм артист с присущим ему чувством юмора поздравил себя лаконичным: «С Днем Рождения меня!». Редакция Медиакорсети присоединяется к многочисленным пожеланиям.
Напомним, карьера артиста началась на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Сегодня он - дважды обладатель «Грэмми», лауреат театральной премии «Золотая маска» и народных артист двух республик - Башкирии и Татарстана.
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