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В Уфе прошел рейд против расклейщиков незаконных рекламных объявлений

30 января 2019, 06:49
Фото: ufacity.info
Одного нарушителя поймали в ходе рейда.

29 января в Уфе состоялся рейд по пресечению расклеек незаконных рекламных объявлений. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе рейда сотрудникам Центра общественной безопасности удалось поймать нарушителя. Он расклеивал объявления на остановке «Города Галле». На молодого человека составили протокол об административном нарушении. Его пригласили на заседание административной комиссии для дальнейшего выяснения обстоятельств дела. Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности только после рассмотрения дела коллегиальным органом.

- Рекламодатели стремятся расположить свою информацию в максимально большем количестве мест, не заботясь об облике городских улиц. При этом они часто игнорируют специально предназначенные места для объявлений – соответствующие стенды и рекламные площади, - комментируют в администрации Уфы.

Основная часть нарушителей – частные и юридические лица. Они свои объявления расклеивают где попало, не учитывая, что очистка от объявлений требует значительных усилий, средств и времени.

Работники Центра общественной безопасности ежедневно мониторят расклейку незаконной рекламы. Если есть нарушения – составляются административные протоколы. Таких протоколов в 2018 году составлено 5 864.

По словам начальника отдела профилактики правонарушений управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Советскому району Рустема Сайфутдинова, за данное нарушение граждане могут быть наказаны от 500 до 1000 рублей, должностные лица – от 2000 до 5000, а юрлица – 10000 до 15000 рублей.

- Если административное нарушение происходит во второй раз, то штрафы значительно больше, - отметил Сайфутдинов.

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