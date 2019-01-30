В Уфе прошел рейд против расклейщиков незаконных рекламных объявлений

29 января в Уфе состоялся рейд по пресечению расклеек незаконных рекламных объявлений. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе рейда сотрудникам Центра общественной безопасности удалось поймать нарушителя. Он расклеивал объявления на остановке «Города Галле». На молодого человека составили протокол об административном нарушении. Его пригласили на заседание административной комиссии для дальнейшего выяснения обстоятельств дела. Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности только после рассмотрения дела коллегиальным органом.