В Башкирии предложили сделать из Сибайского карьера отель с водопадом

- Ну, это же все просто прикол. Всем понятно, что на Сибайском руднике это невозможно.В Башҡортостане полно других мест, где можно создать реальные крупные объекты притяжения туристов. Кстати, я благодарен своим читателям, что не ошибся в них. Большинство оценили шутку, как шутку, - отметил позднее Артур Идельбаев.