В Башкирии предложили сделать из Сибайского карьера отель с водопадом

Накануне, 29 января, известный общественник, а ныне – предприниматель Артур Идельбаев на своей странице в соцсетях изложил любопытную идею по поводу того, как можно в перспективе поступить с Сибайским карьером.
В качестве примера Артур Идельбаев привел опыт Китая. Там, на одном из заброшенных карьеров сейчас идут работы по строительству отеля с водопадом и вот такой вот зоной отдыха.
- Если мы сделаем так же, то Сибай из зоны бедствия превратится в самый популярный центр туризма во всем Зауралье и не только, - считает предприниматель.
Он также предложил «превратить минус в плюс».
- Устроим на территории самую крупную в мире сероводородную ванну - природный горячий источник. К нам будут прилетать на вертолётах лечиться и оздоравливаться со всего мира, - считает Артур Идельбаев.
Его предложение получило уже немало откликов и стало темой для активного обсуждения.
Правда, после того, как журналисты стали цитировать предложение Идельбаева, он поспешил соощить, что это была шутка.
- Ну, это же все просто прикол. Всем понятно, что на Сибайском руднике это невозможно.В Башҡортостане полно других мест, где можно создать реальные крупные объекты притяжения туристов. Кстати, я благодарен своим читателям, что не ошибся в них. Большинство оценили шутку, как шутку, - отметил позднее Артур Идельбаев.
Напомним, в Сибае третий месяц введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации после того, как в середине ноября на карьере было отмечено окисление рудных пород, испарения от которого в виде диоксида серы проникли в город и доставили множество проблем горожанам. Сейчас карьер готовят к частичному затоплению, чтобы справиться с очагом окисления.