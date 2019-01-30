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В Башкирии предложили сделать из Сибайского карьера отель с водопадом

30 января 2019, 06:17
Фото: Facebook.com
Предприниматель и общественник Артур Идельбаев считает, что опыт китайцев, поступивших таким образом с одним из своих заброшенных карьеров, может быть полезен для Башкирии.

Накануне, 29 января, известный общественник, а ныне – предприниматель Артур Идельбаев на своей странице в соцсетях изложил любопытную идею по поводу того, как можно в перспективе поступить с Сибайским карьером.

В качестве примера Артур Идельбаев привел опыт Китая. Там, на одном из заброшенных карьеров сейчас идут работы по строительству отеля с водопадом и вот такой вот зоной отдыха.

Так выглядит Сибайский карьер в наши дни.
Фото: Facebook.com

- Если мы сделаем так же, то Сибай из зоны бедствия превратится в самый популярный центр туризма во всем Зауралье и не только, - считает предприниматель.

Он также предложил «превратить минус в плюс».

А таким он мог бы стать через несколько лет.
Фото: Facebook.com

- Устроим на территории самую крупную в мире сероводородную ванну - природный горячий источник. К нам будут прилетать на вертолётах лечиться и оздоравливаться со всего мира, - считает Артур Идельбаев.

Общественности данная идея пришлась по душе.
Фото: Facebook.com

Его предложение получило уже немало откликов и стало темой для активного обсуждения.

Правда, после того, как журналисты стали цитировать предложение Идельбаева, он поспешил соощить, что это была шутка.

- Ну, это же все просто прикол. Всем понятно, что на Сибайском руднике это невозможно.В Башҡортостане полно других мест, где можно создать реальные крупные объекты притяжения туристов. Кстати, я благодарен своим читателям, что не ошибся в них. Большинство оценили шутку, как шутку, - отметил позднее Артур Идельбаев.

Напомним, в Сибае третий месяц введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации после того, как в середине ноября на карьере было отмечено окисление рудных пород, испарения от которого в виде диоксида серы проникли в город и доставили множество проблем горожанам. Сейчас карьер готовят к частичному затоплению, чтобы справиться с очагом окисления.

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