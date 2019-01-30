В Башкирии бывший председатель СПК пойдет под суд за мошенничество и растрату

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего председателя СПК «Октябрь» Бижбулякского района, который признан виновным по статьям «Фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества», «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц», «Растрата вверенного имущества, совершенная в крупном и особо крупном размерах» и «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По версии следствия, в 2015-2016 годы председатель кооператива договорился с представителями трех организаций о закупке данными предприятиями семян в СПК «Октябрь». По договору поставки семян на счет предприятия поступил 7, 6 млн рублей. По указанию председателя СПК деньги перечислили на расчетный счет местного ИП за якобы строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала. При этом мужчина достоверно знал, что эти строительно-монтажные работы были произведены работниками СПК «Октябрь» за счет собственных средств кооператива. Позже предприниматель обналичил 7,4 млн рублей и передал третьему лицу по указанию обвиняемого.
Кроме того, председатель кооператива договорился с тем же индивидуальным предпринимателем о предоставлении за денежное вознаграждение пакета документов, свидетельствующих о том, что строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала кооператива якобы произведены им, желая получить субсидию в рамках республиканской целевой программы по развитию молочного производства в 2016 году.
Предприниматель согласился - так был заключен фиктивный договор подряда на сумму более 10,5 млн рублей. Далее председатель кооператива представил в конкурсную комиссию минсельхоза республики необходимые документы вместе с фиктивным договором, на основании которого кооперативу перечислили субсидию в сумме более 3,9 млн рублей. После получения субсидии по указанию обвиняемого 700 тысяч рублей перевели на расчетный счет ИП под видом оплаты за выполнение работ, которые также потом были переданы третьему лицу, которого указал председатель кооператива.
Также обвиняемый с целью незаконного захвата управления в хозяйственном обществе СПК «Октябрь», сфальсифицировал общее собрание членов СПК «Октябрь», в протокол которого умышленно внес заведомо ложные сведения о приеме нескольких членов и исключении других. А ещё уменьшил размер паевого фонда и отнес часть его средств к резервному фонду. Липовые документы он представил в налоговую.
Свою вину в совершенных преступлениях он не признал. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.