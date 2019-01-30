В Башкирии бывший председатель СПК пойдет под суд за мошенничество и растрату

По версии следствия, в 2015-2016 годы председатель кооператива договорился с представителями трех организаций о закупке данными предприятиями семян в СПК «Октябрь». По договору поставки семян на счет предприятия поступил 7, 6 млн рублей. По указанию председателя СПК деньги перечислили на расчетный счет местного ИП за якобы строительно-монтажные работы по капитальному ремонту коровника и доильного зала. При этом мужчина достоверно знал, что эти строительно-монтажные работы были произведены работниками СПК «Октябрь» за счет собственных средств кооператива. Позже предприниматель обналичил 7,4 млн рублей и передал третьему лицу по указанию обвиняемого.