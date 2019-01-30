Стала известна дата всероссийской премьеры фильма по пьесе драматурга из Уфы

Всероссийская премьера художественного фильма «Потерянный остров», снятого режиссером Денисом Силяковым по пьесе уфимского драматурга Наталии Мошиной, намечена на 4 апреля. Уже отпечатаны афиши с датой премьеры. Об этом в соцсетях сообщили сам режиссер Денис Силяков и автор пьесы Наталия Мошина.
Напомним, Медиакорсеть ранее подробно рассказывала о творчестве Наталии Мошиной и новом фильме, который снят в жанре драматического триллера. Прежде предполагалось, что премьера фильма состоится минувшей осенью, однако ее срок отложили до весны.
В основе сюжета пьесы «Остров Рикоту», по которой снят фильм, – история столичного журналиста, который в поисках материала для статьи из цикла «Краешек России» приезжает на маленький дальневосточный остров. Его немногочисленные обитатели неожиданно оказываются вовсе не так просты, как кажется на первый взгляд, и заставляют героя усомниться в реальности того мира, что существует за пределами Рикоту.
Натурные съемки проходили на дальневосточном острове Кунашир с его яркими вулканическими и морскими пейзажами.
В фильме снимались такие известные актеры, как Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Наталья Фрей, Даниил Масленников и другие.