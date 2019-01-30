Стала известна дата всероссийской премьеры фильма по пьесе драматурга из Уфы

В основе сюжета пьесы «Остров Рикоту», по которой снят фильм, – история столичного журналиста, который в поисках материала для статьи из цикла «Краешек России» приезжает на маленький дальневосточный остров. Его немногочисленные обитатели неожиданно оказываются вовсе не так просты, как кажется на первый взгляд, и заставляют героя усомниться в реальности того мира, что существует за пределами Рикоту.