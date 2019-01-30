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Стала известна дата всероссийской премьеры фильма по пьесе драматурга из Уфы

30 января 2019, 09:15
Фото: facebook.com
Фильм «Потерянный остров» снят по пьесе «Остров Рикоту», написанной уфимкой Наталией Мошиной.

Всероссийская премьера художественного фильма «Потерянный остров», снятого режиссером Денисом Силяковым по пьесе уфимского драматурга Наталии Мошиной, намечена на 4 апреля. Уже отпечатаны афиши с датой премьеры. Об этом в соцсетях сообщили сам режиссер Денис Силяков и автор пьесы Наталия Мошина.

Фото: facebook.com

Напомним, Медиакорсеть ранее подробно рассказывала о творчестве Наталии Мошиной и новом фильме, который снят в жанре драматического триллера. Прежде предполагалось, что премьера фильма состоится минувшей осенью, однако ее срок отложили до весны.

В основе сюжета пьесы «Остров Рикоту», по которой снят фильм, – история столичного журналиста, который в поисках материала для статьи из цикла «Краешек России» приезжает на маленький дальневосточный остров. Его немногочисленные обитатели неожиданно оказываются вовсе не так просты, как кажется на первый взгляд, и заставляют героя усомниться в реальности того мира, что существует за пределами Рикоту.

Натурные съемки проходили на дальневосточном острове Кунашир с его яркими вулканическими и морскими пейзажами.

Кадр из фильма "Потерянный остров" с участием актрисы Татьяны Догилевой.
Фото: facebook.com

В фильме снимались такие известные актеры, как Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Наталья Фрей, Даниил Масленников и другие.

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