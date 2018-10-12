Монопьеса автора из Уфы победила в международном конкурсе современной драматургии

Напомним , мы недавно рассказывали о творчестве талантливой уфимки. Монопьеса «Розове платье с зеленым пояском» - ее крайняя работа на сегодняшний день. Ее героиня – отрицательный персонаж чеховской пьесы «Три сестры» Наталья Прозорова, которая излагает свою версию событий.

- Это первая моя монопьеса. Это монолог 50-летней Натальи Ивановны Прозоровой из чеховских «Трех сестер». У Чехова она - злой гений, терзающий героинь, разрушающий их мир. Но эта же самая Наташа в моей пьесе – вовсе не змея и не исчадие ада. Она рассказывает свою версию истории – замужества, взаимоотношений с сестрами Ольгой, Машей и Ириной – и сама предстает жертвой стечения обстоятельств. Мне показалась интересной такая трактовка, - рассказала Наталия Мошина в интервью Медиакорсети.