Монопьеса автора из Уфы победила в международном конкурсе современной драматургии
Работа драматурга Наталии Мошиной стало дипломантом престижного творческого турнира.
Монопьеса «Розовое платье с зеленым пояском» уфимского драматурга Наталии Мошиной стала дипломантом независимого Международного конкурса современной драматургии «Исходное событие - XXI век»-2018. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Напомним, мы недавно рассказывали о творчестве талантливой уфимки. Монопьеса «Розове платье с зеленым пояском» - ее крайняя работа на сегодняшний день. Ее героиня – отрицательный персонаж чеховской пьесы «Три сестры» Наталья Прозорова, которая излагает свою версию событий.
- Это первая моя монопьеса. Это монолог 50-летней Натальи Ивановны Прозоровой из чеховских «Трех сестер». У Чехова она - злой гений, терзающий героинь, разрушающий их мир. Но эта же самая Наташа в моей пьесе – вовсе не змея и не исчадие ада. Она рассказывает свою версию истории – замужества, взаимоотношений с сестрами Ольгой, Машей и Ириной – и сама предстает жертвой стечения обстоятельств. Мне показалась интересной такая трактовка, - рассказала Наталия Мошина в интервью Медиакорсети.
Пьеса быстро набирает популярность и уже поставлена в нескольких российских театрах.