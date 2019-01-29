В Башкирии мошенники по чужим паспортам похитили более полумиллиона рублей

49-летний житель Нефтекамска обвиняется в совершении четырех преступлений по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В ноябре позапрошлого года через общих знакомых мужчина предложил обвиняемому снимать деньги в банках со счетов состоятельных людей и оформлять кредиты по фальшивым паспортам, а полученные доходы делить между собой.
Добыв липовый паспорт на имя жителя Нефтекамска, приятели внесли туда фотографию обвиняемого. Тот в уфимском банке оформил кредитную карту с лимитом 30 тысяч рублей, которыми впоследствии обвиняемый и его подельник распорядились по своему усмотрению.
Похожим образом мошенники поступили и в следующий раз, подделав паспорт еще одного состоятельного мужчины и сняв с его счета 530 тысяч рублей. Также обвиняемый в салоне по продаже сотовых телефонов, купил в кредит смартфон на общую сумму почти 110 тысяч рублей, предъявив паспорт того же мужчины.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовное дело второго фигуранта выделено в отдельное производство, поскольку тот причастен к совершению и других преступлений.