В Башкирии мошенники по чужим паспортам похитили более полумиллиона рублей

Похожим образом мошенники поступили и в следующий раз, подделав паспорт еще одного состоятельного мужчины и сняв с его счета 530 тысяч рублей. Также обвиняемый в салоне по продаже сотовых телефонов, купил в кредит смартфон на общую сумму почти 110 тысяч рублей, предъявив паспорт того же мужчины.