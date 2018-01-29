В Башкирии чиновников муниципалитета осудят за поддельные документы

Сделки вокруг недвижимости с использованием поддельных бумаг признаны недействительными.

В Нефтекамске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело против сотрудников местной администрации о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, в 2013 году администрация города незаконно, без проведения тендеров, передала в аренду ООО «Сталкер» около 18 соток земли в парковой зоне по ул.Ленина.

Земли были получены коммерсантами под вполне благовидным предлогом – якобы под строительство детского развлекательного центра. Однако, как оказалось, чиновники явно переоценили свои полномочия, ведь по закону они не имели права выделять участок для этих целей. Строительство на территории парка было запрещено – это было известно практически всем.

Тем не менее незаконный процесс был запущен. В 2016 году срок аренды был продлен еще до 10 лет на основании поддельных документов, представленных арендатором в Росреестр.

Суета вокруг земли резко возникла после начала прокурорской проверки. Компания попыталась переоформить право аренды на подставное лицо, однако в Росреестре регистрация сделки была приостановлена.