В Башкирии спустя семь лет решили провести форум управдомов

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров предложил провести в середине апреля в Уфе республиканский форум управдомов.
По мнению Радия Хабирова, на этом форуме будут, в частности, подведены итоги обсуждения планов по ремонту около 4000 подъездов, которые должны быть к тому моменту составлены и уже готовы к реализации. Подробности этой программы обсуждались сегодня также на оперативном совещании в правительстве республики.
- Пусть сначала пройдут такие же форумы на местах, а уже потом, в середине апреля, наиболее активные общественники съедутся в Уфу, - предложил Радий Хабиров.
Он пригласил руководителя Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолия Дубовского встретиться позднее и подробно обсудить проведение этого форума управдомов.
Анатолий Дубовский поддержал идею руководителя республики, припомнив, что подобное совещание общественников в сфере ЖКХ проводилось в Башкирии лет семь назад.