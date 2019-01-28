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В Башкирии спустя семь лет решили провести форум управдомов

28 января 2019, 09:32
Фото: pixabay.com
Ему будут предшествовать такие же форумы в каждом из городов и районов республики.

Сегодня, 28 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров предложил провести в середине апреля в Уфе республиканский форум управдомов.

По мнению Радия Хабирова, на этом форуме будут, в частности, подведены итоги обсуждения планов по ремонту около 4000 подъездов, которые должны быть к тому моменту составлены и уже готовы к реализации. Подробности этой программы обсуждались сегодня также на оперативном совещании в правительстве республики.

- Пусть сначала пройдут такие же форумы на местах, а уже потом, в середине апреля, наиболее активные общественники съедутся в Уфу, - предложил Радий Хабиров.

Он пригласил руководителя Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолия Дубовского встретиться позднее и подробно обсудить проведение этого форума управдомов.

Анатолий Дубовский поддержал идею руководителя республики, припомнив, что подобное совещание общественников в сфере ЖКХ проводилось в Башкирии лет семь назад.

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