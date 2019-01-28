В Башкирии спустя семь лет решили провести форум управдомов

По мнению Радия Хабирова, на этом форуме будут, в частности, подведены итоги обсуждения планов по ремонту около 4000 подъездов, которые должны быть к тому моменту составлены и уже готовы к реализации. Подробности этой программы обсуждались сегодня также на оперативном совещании в правительстве республики.