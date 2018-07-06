«Почему вы такие несчастные?»: в Уфе чиновники и управдомы поспорили о ЖКХ

Без лжи и лапши

Сама конференция проходила в выставочном комплексе ВДНХ, который, впрочем, рискует в скором времени поменять свое название из-за судебных разбирательств. Тема дискуссии звучала интригующе - «Управление многквартирным домом: новый взгляд». В зале собрались преимущественно сердобольные женщины пенсионного возраста и несколько мужчин — председатели домовых комитетов республики. Из 100 мест в зале заняты были всего 40.

Уже спустя час стало понятно, что регламент встречи соблюдаться не будет, а все обсуждение свелось к двум извечным вопросам - «Где наши деньги?» и «Кто виноват?».

Приветствовал участников Фарит Фазуллин, председатель Совета МКД, инициатор конференции:

- Цель конференции — сказать чистую правду о сфере ЖКХ. Мы с вами, работающие на местах, прекрасно понимаем, что происходит в этой сфере. Нам лапшу на уши вешать не стоит. Основные проблемы сегодня - передел собственности, неспособность управляющих компаний справиться с ресурсоснабжающими организациями, финансовые и хозяйственные махинации, отсутствие должного диалога между управляющей компанией, жителями домов и администрациями района.

Далее слово взял Павел Качкаев, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В зале бывшего мэра Уфы встретили довольно эмоционально. Чувствовалось, что именно ради него пришло более половины присутствующих. Нашлись и те, кто хотел "выпустить" на него весь пар накопившихся коммунальных проблем.

- Кто его вообще пригласил? Бесит! - возмущались пенсионерки за моей спиной.

Спрашиваю, почему.

- Одна болтовня. Ничего не сделал для нас. Вам, молодежь, этого не понять, - прошептали они.

Качкаев выглядел спокойным и сосредоточенным и сразу же возразил предыдущему спикеру.

- Ну, я не стал бы говорить, что все у нас так плохо. Все зависит не от количества управляющих компаний, а от их качества. В стране есть управляющие компании, которые толково работают. В настоящее время в Госдуме разрабатываются несколько законопроектов — например, о предоставлении субсидии платы за капремонт одиноким пожилым людям и инвалидам. Субсидии будут платить как из регионального, так и из федерального бюджета. В закон о лицензировании управляющих компаний внесли изменения — они будут контролировать не тарифы, а правильность их начислений. А за неоднократное нарушение их будут лишать лицензий, - заявил Павел Качкаев.

Также он сообщил об идее проведения собраний домкомовцев в формате конференций.

В зале возник гул. Домкомовцы заявили, что это «вранье», поскольку управляющие компании «с легкостью покупают лицензии».

Отметим, что каждая реплика Павла Рюриковича вызывала в зале бурное обсуждение. Люди вставали с мест, выкрикивали вопросы, некоторые весьма критично высказывались в его адрес. В какой-то момент Павел Качкаев и сам не выдержал:

- Если вам неинтересно — не слушайте. Не хотите - уходите, - лаконично заявил депутат.

Вопреки регламенту, мероприятие превратилось в пресс-конференцию Павла Качкаева. Пенсионеры не сдавались и задавали депутату свои наболевшие вопросы, на большинство из которых, как признался после сам Качкаев, он не вправе отвечать, поскольку уже 8 лет не занимается "коммунально-юридическими" проблемами жителей республики, однако готов выслушать все вопросы граждан, в случае, если они пришлют письменные запросы.

На многочисленные жалобы домкомовцев, видимо, опять не выдержав, Павел Качкаев произнес:

- Ну что ж вы все такие несчастные? Вы меня можете в чем угодно обвинять, но я не веду тут политику, за тарифы не отвечаю. Послушайте, можно написать идеальный закон, но если его никто не исполняет, и, что самое важное, - не контролирует, - это всего лишь бумага.

Таким образом, Качкаев дал понять, что в своих коммунальных бедах в основном люди виноваты сами.

В зале между тем пронеслись тихое, но безответное «Но ведь мы же выбирали вас!».

Деньги и аплодисменты

После долгих препирательств в зале прозвучали краеугольные вопросы шумной конференции - «Куда уходят наши деньги?», «В ЕРКЦ? К управляющей компании?», на что Павел Качкаев сказал фразу, которой вызвал в зале саркастические аплодисменты в зале и даже крики «Браво»: «Управляющая компания — это обычная коммерческая организация».

- Мало того, что у нас деньги непонятно на что уходят и нет качества оказываемых услуг, так ведь они и деньгами распоряжаются нашими как хотят! - возмутились женщины рядом со мной.

На самый популярный вопрос «Когда же остановится рост цен на коммунальные услуги?, Качкаев ответил, что они зависят от инфляции.

Напомним, с 1 июля в республике повысилась плата за коммунальные услуги, при этом присутствующих в зале особенно заинтересовал рост цен в платежке за водоотведение:

- Все цены обусловлены инвестиционной программой. Недовольны — отправляйте конкретный запрос мне, а я задам его в правительство республики, - сказал Качкаев.

В диалоге домкомовцев и чиновника сложилось четкое впечатление, что люди, несмотря на эмоциональные выступления, все равно остались один на один со своими проблемами, поскольку ведомства их «кормят отписками, судиться у них нет сил, а дальше дела не идут».

Люди, видимо, обессилев от криков, жары и многословия, начали покидать зал, и можно было бы подумать, что конференция сорвалась, однако слово взял Иван Иванов, гендиректор коммерческой фирмы, по совместительству также являющийся председателем домового комитета.

Молодой человек рассказал о приложении, благодаря которому домкомовцы смогут постигнуть азы управления многоквартирным домом, изучить ролики от федеральных и региональных юристов и специалистов в области ЖКХ.

Идею присутствующие в зале не поддержали, объясняя это своими неглубокими познаниями в области цифровизации: «А если компьютера нет?», «А у меня смартфона нет», «Ну не умею я пользоваться этим», «За интернет же тоже надо платить».

Иванов, наоборот, был воодушевлен: «А я таких 80-летних знаю, которые лучше меня смартфоном умеют пользоваться!».

В завершение своей рекламной лекции молодой мужчина вновь посоветовал всем изучать интернет, поскольку это неизбежно.

Сама конференция вместо заявленных двух часов продлилась на час дольше.

В принятой резолюции значилось три объемных пункта:

Начало освещения широкой общественной дискуссии об изменении существующей системы государственно-общественного контроля ЖКХ с поэтапным переходом на принцип саморегулирования.

Выбор «пилотных» ЖЭУ для перевода их в статус управляющих организаций с проведением конкурсного отбора всего управляющего звена, при этом исключить аффилированность частного бизнеса и депутатов (в том числе и бывших).