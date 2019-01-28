В Башкирии пройдет благотворительный проект «Дети – детям: музыка наших сердец»

Уже 30 января музыканты приедут в Благовещенск в школу искусств и Центральную районную больницу.
В течение года юные музыканты будут выступать в детских домах и больницах республики, во дворцах культуры и концертных залах, а знаменитые педагоги будут давать мастер-классы.
Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, инвалидов, сирот, а также детей, занимающихся музыкой и художественным искусством, на создание благоприятной творчеству атмосферы в городах и районах республики.
Мастер-классы проведут педагоги Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова Гульнара Назиуллина (альт) и Лидия Фоменко (флейта); из Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и Среднего специального музыкального колледжа Валентина Старикова (фортепиано), из Уфимского училища искусств Наиля Юсупова (вокальное искусство).
В феврале концерты и мастер-классы проекта пройдут в Бирске, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. За год участники проекта выступят более чем в 20 районах и городах Башкирии, а также в Магнитогорске Челябинской области и Альметьевске Республики Татарстан. Проект завершится гала-концертом в Уфе, где соберутся все музыканты.
На все концерты вход бесплатный.