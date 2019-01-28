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В Башкирии пройдет благотворительный проект «Дети – детям: музыка наших сердец»

28 января 2019, 06:36
Фото: Pixabay
К столетию республики начинается новый благотворительный проект «Дети – детям: музыка наших сердец». Проект организован благотворительным фондом содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в РБ.

Уже 30 января музыканты приедут в Благовещенск в школу искусств и Центральную районную больницу.

В течение года юные музыканты будут выступать в детских домах и больницах республики, во дворцах культуры и концертных залах, а знаменитые педагоги будут давать мастер-классы.

Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, инвалидов, сирот, а также детей, занимающихся музыкой и художественным искусством, на создание благоприятной творчеству атмосферы в городах и районах республики.

Мастер-классы проведут педагоги Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова Гульнара Назиуллина (альт) и Лидия Фоменко (флейта); из Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и Среднего специального музыкального колледжа Валентина Старикова (фортепиано), из Уфимского училища искусств Наиля Юсупова (вокальное искусство).

В феврале концерты и мастер-классы проекта пройдут в Бирске, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. За год участники проекта выступят более чем в 20 районах и городах Башкирии, а также в Магнитогорске Челябинской области и Альметьевске Республики Татарстан. Проект завершится гала-концертом в Уфе, где соберутся все музыканты.

На все концерты вход бесплатный.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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