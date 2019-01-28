В Башкирии пройдет благотворительный проект «Дети – детям: музыка наших сердец»

В феврале концерты и мастер-классы проекта пройдут в Бирске, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. За год участники проекта выступят более чем в 20 районах и городах Башкирии, а также в Магнитогорске Челябинской области и Альметьевске Республики Татарстан. Проект завершится гала-концертом в Уфе, где соберутся все музыканты.