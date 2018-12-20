Девушка из Башкирии родила ребенка в унитаз, опасаясь гнева родителей

Posted 20 декабря 2018, 05:05
Published 20 декабря 2018, 05:05
Modified 25 декабря 2024, 05:38
Updated 25 декабря 2024, 05:38
Месяц назад, 15 ноября 20-летняя жительница Учалов родила ребенка. Девочка была жизнеспособной. Но молодая женщина, как установила доследственная проверка, испытывала психологический стресс и боялась, что ее осудят родители. Но, тем не менее, она пошла в туалет и родила ребенка в унитаз. Новорожденная девочка захлебнулась водой.
Как нам сказали в республиканском управлении следственного комитета, в настоящее время проводится доследственная проверка.