Девушка из Башкирии родила ребенка в унитаз, опасаясь гнева родителей

Месяц назад, 15 ноября 20-летняя жительница Учалов родила ребенка. Девочка была жизнеспособной. Но молодая женщина, как установила доследственная проверка, испытывала психологический стресс и боялась, что ее осудят родители. Но, тем не менее, она пошла в туалет и родила ребенка в унитаз. Новорожденная девочка захлебнулась водой.