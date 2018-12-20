mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2018, 05:05

Published 20 декабря 2018, 05:05

Modified 25 декабря 2024, 05:38

Updated 25 декабря 2024, 05:38

Девушка из Башкирии родила ребенка в унитаз, опасаясь гнева родителей

20 декабря 2018, 05:05
За убийство ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Месяц назад, 15 ноября 20-летняя жительница Учалов родила ребенка. Девочка была жизнеспособной. Но молодая женщина, как установила доследственная проверка, испытывала психологический стресс и боялась, что ее осудят родители. Но, тем не менее, она пошла в туалет и родила ребенка в унитаз. Новорожденная девочка захлебнулась водой.

Как нам сказали в республиканском управлении следственного комитета, в настоящее время проводится доследственная проверка.

#Марат Гареев#Происшествия#Новости#Убийство#Ребенок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика