Закрытие Затонского моста в Уфе перенесли на месяц

Закрытие Затонского моста переносится на конец мая — начало июня, сообщает администрация Уфы.



Напомним, на 7 мая запланирован аукцион на определение подрядчика, который должен организовать движение грузовиков, которым будет запрещено двигаться по старому мосту. Речь идет об участках шоссе перед мостами через реку Белую. Начальная цена контракта составляет 24 млн рублей. Победитель тендера будет определен в ходе торгов на понижение. Подрядчик будет нести гарантийные обязательства по качеству дорожного полотна на объезде в срок до шести лет, в зависимости от типа покрытия.