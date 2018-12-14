Жители Башкирии стали чаще страховаться

Выросло, хоть и незначительно количество договоров: +2,3%. Сумма собранных премий страховыми компаниями тоже выросла, но еще менее значительно: +0,5%, достигнув 3,8 миллиарда рублей. Сумма страховых выплат снизилась наполовину – на 55,9% – до 2,2 миллиарда рублей. Снижение выплат связано с активным применением натурального возмещения ущерба. Это когда страховая компания не деньги выплачивает пострадавшему, а ремонтирует за свой счет его автомобиль.