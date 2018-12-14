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Жители Башкирии стали чаще страховаться

14 декабря 2018, 06:16
Фото: pixabay.com
Связано это, в том числе, с увеличением ипотечного и другого потребительского кредитования.

По итогам 9 месяцев текущего 2018 года по сравнению с тем же периодом года прошлого жители республики заключили различных видов договоров страхования больше на 8,4%. Прирост страховых взносов составил 15,1%, общая их сумма – 14,6 миллиарда рублей.

Больше всего в плане страхования жители Башкирии обеспокоены собственной жизнью: количество договоров страхования жизни увеличилось в полтора раза, сумма взносов достигла 4,7 миллиарда рублей, увеличившись на 30,7%.

Доля этого сегмента страхового рынка в Башкирии достигла 32,4%. Эксперты связывают это с увеличением объемов кредитования физических лиц, в том числе с ростом ипотеки: одним из условий выдачи кредитов является страхование жизни – банк должен быть уверен, что клиент доживет хотя бы до конца ипотеки.

По ОСАГО по 9 месяцам этого года убыточность страховых компаний значительно снизилась: комбинированный коэффициент убыточности снизился со 121% до 80%. Работа страховой компании является прибыльной, когда этот коэффициент на уровне менее 100%.

Выросло, хоть и незначительно количество договоров: +2,3%. Сумма собранных премий страховыми компаниями тоже выросла, но еще менее значительно: +0,5%, достигнув 3,8 миллиарда рублей. Сумма страховых выплат снизилась наполовину – на 55,9% – до 2,2 миллиарда рублей. Снижение выплат связано с активным применением натурального возмещения ущерба. Это когда страховая компания не деньги выплачивает пострадавшему, а ремонтирует за свой счет его автомобиль.

Средняя стоимость полиса ОСАГО на начало октября 2018 года равна 5,2 тысячи рублей (в 2017 году полис стоил 5,4 тысячи рублей, в 206 год 4,8 тысячи рублей). Снижение стоимости обусловлено, как считают в Национальном банке Башкирии – подразделении Банка России, с внедрением электронного полиса – «e-ОСАГО». В Башкирии электронный полис 246,4 тысячи автовладельцев.

Фото: Национальный банк Башкирии

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