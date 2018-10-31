ОСАГО: какие изменения ждут жителей Башкирии в следующем году

Страховать свою гражданскую автомобильную ответственность российские автовладельцы должны в обязательном порядке вот уже полтора десятка лет, с 2003 года. И столько же лет ведется нескончаемое усовершенствование данного закона, а также ведутся такие же нескончаемые споры на тему, как же улучшить и без того нелегкую жизнь российских автолюбителей.

«Бонус-малус»: сгорит – не сгорит

Самое главное, как считают специалисты, изменение коснется так называемого коэффициента бонус-малус (КБМ). Это показатель безаварийности езды водителя в предыдущий период действия полиса ОСАГО. Он позволяет уменьшить следующий платеж, если аварий не было, и, соответственно, если водитель был в прошлом страховом году не шибко аккуратным, в этом ему придется заплатить дороже.

До изменений, то есть, сейчас, главной претензией водителей было (есть) то, что этот КБМ «сгорал», не сохраняясь со временем. Например, если водитель имеет по прошлому разу (прошлому ОСАГО) скидку, которая, к слову, может быть весьма внушительной, достигая половины стоимости страховки, но, если он год не оформлял ОСАГО (причины разные могут быть), эта скидка у него пропадала.

И наоборот, «автохам», который должен был по следующему договору страхования своей «автогражданки» заплатить больше, но год ездил без полиса (или вообще не ездил), то через год ему уже присваивался базовый КБМ, равный единице.

- Сейчас более 50% всех жалоб на ОСАГО, поступающих в Банк России, касается именно коэффициента бонус-малус (КБМ), - прокомментировал интернет-ресурсу 56orb.ru директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. - Многие проблемы вытекают из-за несовершенства самой системы. Мы планируем сделать систему КБМ простой и понятной. Сейчас, если человек в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО, его КБМ обнуляется. Также он сгорает и у аварийного водителя, который на год не вписывается в страховку и водит машину по полису мультидрайв, то есть без ограничения водителей.

Теперь же, точнее, после вступления в силу изменений, эта проблема должна исчезнуть. Причем, это коснется как безалаберных водителей – для них эта «законная лазейка» будет закрыта; также это коснется и законопослушных автолюбителей: бонус теперь обнуляться не будет, сохраняя право на законную скидку.

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До благоприятных и вполне ожидаемых водителями изменений осталось ждать совсем немного: новый принцип присвоения бонуса КБМ будет действовать с 1 января будущего 2019 года. Теперь (с нового года) КБМ будет присваиваться каждому водителю персонально с 1 января и он, коэффициент, не будет меняться в течение всего года. «Срок давности» также отменяется: водитель будет иметь возможность сделать перерыв в вождении и, соответственно, в оформлении полиса ОСАГО хоть на несколько лет. Вернувшись за руль, он получит прежний КБМ, в соответствии с которым скидка, если она была, сохранится, и автовладелец ею воспользуется.

В сегодняшнем порядке расчета стоимости ОСАГО есть еще один важный недочет. Водитель может быть вписан в несколько полисов ОСАГО, это довольно нередкая ситуация, когда человек водит несколько машин, которыми также управляют несколько человек. Так вот, если в полис вписаны другие люди, у которых КБМ хуже, то у данного водителя его личный КБМ также ухудшится. Это пока сейчас так.

- Все эти недочеты законодательства мы намерены исправить в ходе самого первого шага реформы, - говорит Филипп Габуния. - У каждого водителя теперь будет только один КБМ. Причём для тех, кто имел несколько КБМ на этапе старта новой системы, будет выбран наилучший, то есть предоставляющий наибольшую скидку.

Больше заботы о пострадавших

Фото: flickr.com

Еще один важный момент, на который жалуются автовладельцы – это навязывание дополнительных видов страхования («допов») при оформлении ОСАГО. Сейчас с этим стало проще, но специалисты, курирующие отрасль, говорят, что пока ситуация не идеальна и случаи навязывания встречаются нередко.

- Сейчас действительно чуть полегче с этим, связано с тем, видимо, что страховым дали по голове. Еще год назад, когда я оформлял ОСАГО, невозможно было оформить без «допов». Мне пришлось через знакомых моих знакомых (прямо теория шести рукопожатий получилась) искать агентов, которые мне оформили полис без дополнительных услуг. Ну это же бредовая ситуация, согласитесь, когда вас заставляют купить то, что вам не нужно, пользуясь вашей безвыходной ситуацией. Это преступление, я считаю. Надеюсь, если действительно это будет устранено изменениями в законе, это будет правильно, – говорит Вильдан Г., автовладелец из Уфы.

Банк России планирует увеличить штрафы для таких не очень добросовестных страховщиков. А чтобы их лучше было ловить, эффективнее, процесс оформления договоров ОСАГО предлагается осуществлять под камеру видеозаписи и аудио тоже.

То же самое касается проблем при оформлении полисов ОСАГО онлайн: случается такое, что вдруг ни с того ни с сего страница сайта по оформлению полиса оказывается нерабочей. Так вот, процесс оформления полиса онлайн также можно снять на видео и, если автовладелец почувствует, что здесь что-то не так, он может пожаловаться, предъявив эти записи. Если нарушение со стороны страховой компании подтвердится, она получит свой заслуженный штраф.

Фото: pixabay.com

Еще одна инициатива авторов изменений законодательства об ОСАГО. Правда, она еще не оформлена законодательно, пока проходит процесс обсуждения. Сейчас страховая компания при расчете суммы выплаты пострадавшему в ДТП учитывает стоимость износа деталей автомобиля. Мол, если выведены из строя старые запчасти, то и компенсировать страховая будет по цене «бэу». Изменения, напомним, пока они обсуждаются, должны сделать так, чтобы страховой выплаты денег хватало на нормальный ремонт авто пострадавшего водителя.

Однако вот эта тема с возмещением ущерба также нередко становится способом «заработка» мошенниками. Обсуждаемые изменения должны пресечь и эту возможность для мошенников. Например, нельзя будет «подставить» под ДТП старый, совсем старый автомобиль и получить за него хорошую компенсацию. При полной гибели автомобиля будет возмещаться его реальная рыночная стоимость.

Еще одна важная проблема, которая должна быть решена изменениями – лимит ответственности. Здесь тоже есть несправедливость, которая заключается в следующем. Если пострадал человек, находящийся внутри автобуса (пассажир), он получит в четыре (!) раза больше, чем пассажир легкового авто. Или сбитый маршруткой получит также в четыре раза больше, чем сбитый легковушкой пешеход. Изменениями закона об ОСАГО выплаты пострадавшим будут выравнены.