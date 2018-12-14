Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной инициативы. Для получения учетной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта и СНИЛС. Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в хранилище «Ростелекома».