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Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов

14 декабря 2018, 10:23
Фото: Сбербанк
В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы.

Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» — Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% - присоединение офисов происходит постепенно с целью сохранения стабильности функционала.

Елена Серова, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

«Реализация совершенно нового для клиента функционала c учетом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта — такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным».

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной инициативы. Для получения учетной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта и СНИЛС. Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕСИА, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в хранилище «Ростелекома».

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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