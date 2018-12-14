Генпрокуратура взяла на контроль жилищный вопрос уфимки, воспитывающей сына-инвалида

Накануне, 13 декабря, стало известно, что Генеральная прокуратура России взяла на контроль проблемную ситуацию, в которую попала жительница Уфы Лилия Юмагулова, воспитывающая сына-инвалида. Об этом сообщил Russia Today со ссылкой на свой источник в Генпрокуратуре.
- Держим на очень серьёзном контроле ситуацию в Башкирии. Там местными властями больше года не исполнялось судебное решение о внеочередном предоставлении жилья семье Юмагуловых с сыном-инвалидом. У ребёнка несколько хронических заболеваний, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Напомним, суд постановил выделить семье новое жилье, но из-за отсутствия средств городские власти не спешат выполнить этот вердикт.
Лилия Юмагулова из Уфы в последние годы разрывается между необходимостью ухаживать за тяжелобольным четырехлетним сыном с ДЦП и пожилой мамой с болезнью Паркинсона. При этом ей приходится тратить время еще и на хождения по инстанциям и участие в судебных спорах. Дело в том, что Лилия, проживающая с сыном, пожилой мамой и семьей сестры в аварийном доме, пытается через суд добиться справедливого решения своего квартирного вопроса. Однако, как показала практика, суд чиновникам не указ.
Заколдованный круг
У 4-летнего Богдана Юмагулова целый ряд хронических заболеваний, в том числе тяжёлая форма ДЦП, эпилепсия, грубая задержка психомоторного и речевого развития. Он родился раньше срока, на третьи сутки у малыша остановилось дыхание, в итоге новорождённый провёл в реанимации три недели. С мужем Лилия в разводе и со всеми своими напастями воюет самостоятельно.
Упорством Лилии начинаешь невольно восхищаться. Видимо, она из породы тех людей, которые становятся тем сильнее, чем больше трудностей на нее наваливается. И порой трудно понять, что для нее хуже – недуги близких людей или ветхое, продуваемое всеми ветрами и заливаемое дождями жилье. В любом случае, если бы у нее было жилье с коммунальными удобствами, ухаживать за близкими было бы несравнимо легче.
- У нас ужасные бытовые условия. Провисает потолок, полы холодные, одна из стенок просто разваливается. Канализации нет, вода из колодца для питья непригодна, ходим на колонку, но и из неё — только чай или поесть, а для детской смеси и для питья использую покупную. Моюсь раз в неделю в бане, но она старая очень, и я ребёнка туда боюсь носить: он может простудиться. В общем, из благ цивилизации есть только свет и газ, - рассказала Лилия Юмагулова в интервью корреспонденту российской версии Russia Today. Теперь, после этой статьи, про проблемы уфимки знают по всей стране и, возможно, даже за рубежом. Однако изменений пока никаких не произошло.
В мае 2016 года местные врачи выдали матери Богдана Лилии Юмагуловой справку, что её ребёнок на основании положения Жилищного кодекса и постановления правительства РФ имеет право на внеочередное получение отдельного жилья. Очень быстро стало понятно, что квартиры ждать можно до самой смерти, если не предпринять никаких усилий для ускорения процесса. И Лилия обратилась в суд.
В марте 2017 года районный суд обязал городскую администрацию во внеочередном порядке выделить Лилии и ее ребенку 28 квадратных метров жилой площади по социальному найму. С тех пор мать мальчика безуспешно пытается добиться исполнения решения суда.
Очередь из тех, кому положено жильё, насчитывает сотни человек, а ежегодной выделяемой на эти цели суммы хватает на закупку лишь нескольких десятков жилых помещений. И Юмагулова, в числе многих имеющих на руках решение суда о немедленном предоставлении жилья, вынуждена ждать своей очереди. Женщина боится, что до этого дня её сын может не дожить.
Однако ни решение суда о внеочередном предоставлении жилья Лилии и ее сыну, ни требования прокуратуры и судебных приставов об исполнении решения суда, адресованные чиновникам столичной мэрии, не помогают.
Под номером 208
Известно, что исполнительное производство от 28 декабря 2017 года об обязанности администрации Уфы предоставить вне очереди Богдану Юмагулову жильё находится в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств республиканского УФССП. И в прокуратуре, в свою очередь, после проверки жалобы Лилии, пришли к выводу, что судебные приставы долгое время просто игнорировали решение суда и не предпринимали никаких действий, чтобы защитить интересы ребёнка.
- Проведённой прокуратурой города Уфы проверкой исполнительного производства установлено, что с января по август 2018 года должностными лицами службы судебных приставов допущено бездействие, вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности не рассматривался, требования об исполнении решения суда не вносились. В этой связи прокуратурой Уфы по результатам настоящей проверки в адрес главного судебного пристава Республики Башкортостан внесено представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве, которое согласовано аппаратом прокуратуры республики, — говорится в разъяснении прокуратуры.
У судебных приставов тоже есть свое мнение по данному вопросу.
- Должник уже привлечён к административной ответственности по ч.1 ст 17.15 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей. За неисполнение в срок постановления судебного пристава в отношении администрации также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, 26.11.2018 в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ», — отметил начальник Управления ФССП по РБ Ильнур Махмутов.
Таким образом, за неисполнение решения суда в данном случае чиновники могут сами понести наказание. Но это все равно пока никак не поможет Лилии и ее близким.
В городской администрации в ответ на все запросы заявляют, что в бюджете города сейчас просто нет достаточных средств на покупку квартир всем нуждающимся в этом льготникам.
Издание RT получил также официальный ответ из уфимской администрации, которая единолично отвечает за предоставление жилья.
- Приказом Госстроя РБ от 12.01.2017 № 8 утверждён порядок формировании списка инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Юмагулов Б.А. включён в указанный список и значится под номером 208. На 2018 год для данной категории граждан из бюджета Республики Башкортостан выделено 35 600 400 рублей. Заключены муниципальные контракты на приобретение 26 жилых помещений, - говорится в ответе пресс-службы администрации.
Таким образом, констатируют чиновники, решение суда будет исполнено лишь после очередного выделения городу субвенций из бюджета республики. В то же время в пресс-службе подчеркнули, что администрация Уфы обратилась к врио главы Башкортостана Радию Хабирову и в республиканский Госкомитет по строительству и архитектуре об увеличении объёма ассигнований на приобретение жилья для детей-инвалидов, - сообщили журналистам из администрации Уфы.
Конца-края не видно проблеме
Как сообщили RT в Управлении ФССП по РБ, несмотря на все сложности исполнения решений суда о предоставлении жилья, с начала года судебными приставами УФССП по РБ исполнено 389 решений суда данной категории, 34 из которых в пользу нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом пять из них связаны с предоставлением жилья вне очереди.
По данным приставов, в Башкирии по состоянию на конец ноября имеется 1146 неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья гражданам, из которых 100 касаются выделения квартир вне очереди. Остальные — это производства, которые были возбуждены на основании решений о предоставлении квартир жителям ветхого или аварийного жилья, а также для детей-сирот.
Получается, что примерная необходимая сумма для исполнения всех производств данной категории — порядка 1 млрд 106 млн рублей. Большая часть из неоконченных на сегодня решений по квартирам для сирот будет исполнена в ближайшее время.
Тем временем в парламенте Башкирии считают, что в ближайшее время проблему удастся решить. Очередь из тех, кому положено жильё, начала образовываться после того, как в 2005 году полномочия по финансированию этой статьи расходов передали из федерального центра в регионы. При этом очевидно, что официальная статистика не полностью отражает всю остроту проблемы.
- В республике 90 человек только тех, у кого на руках решение суда о незамедлительном выделении жилья, а просто очередников — детей-сирот, инвалидов — гораздо больше. Но есть и такие семьи, которые просто не знают, куда надо пойти, к кому обратиться за помощью, кто из чиновников за что отвечает, - рассказал депутат регионального парламента Дмитрий Чувилин.
По его мнению, ассигнования на закупку жилья льготным категориям могут быть увеличены вдвое.
- Бюджет будет утверждён в конце декабря. В парламенте и в правительстве РБ есть понимание, поэтому есть и надежда, что дополнительные деньги будут выделены, хотя и они, конечно, не позволят сразу решить все проблемы. Кстати, важно ведь не только купить квартиру, но и чтобы в ней можно было нормально жить. Чтобы не было стен с плесенью, чтобы сантехника нормальная. Занимаются этим муниципалитеты. И, надо признать, далеко не всегда приобретаемое жильё находится в приемлемом состоянии, - отметил парламентарий. - Я очень надеюсь, что Лилия Юмагулова с сыном переедут в новое жильё, если не в следующем, то хотя бы в 2020 году.
Приказано выжить
Лилии Юмагуловой ответы чиновников облегчения не принесли. Она боится, что в нынешнем их доме, где нет ни воды, ни канализации, ребёнок может не дожить до этого дня. Дело тут не только в количестве квадратных метров. Состояние мальчика настолько серьезное, что ему потребовалось проведение гастростомы для кормления напрямую через желудок, поскольку кормление естественным путем было невозможно. Естественно, при этом нужна стерильность. В доме с разваливающимися стенами и провисшим потолком при отсутствии канализации и водопровода обеспечить ее трудно.
Ежемесячный доход Лилии и Богдана — около 21 тысячи рублей в месяц. На жизнь едва хватает: ведь немалую часть средств приходится тратить на шприцы, салфетки, подгузники и другие средства гигиены.
- Многие думают, что пенсия по инвалидности и льготы обеспечивают семьям с особенными детьми безоблачную жизнь. Попробуйте получить эти льготы — расшибёте голову! В последнее время стали очень здорово помогать различные благотворительные фонды. Они купили для ребёнка несколько важных и дорогостоящих аппаратов, которые сама бы я точно не потянула, - рассказала журналистам Лилия.
При этом и без того свой скромный семейный бюджет Лилия Юмагулова периодически вынуждена тратить и на то, что ей положено бесплатно. Последние два года ей приходится буквально с боем получать положенные мальчику лекарства. А когда их нет – приобретать за свой счет.
Ещё хуже обстоят дела со специализированным детским питанием, которое должны выдавать Богдану.
- Я семь месяцев выбивала положенное Богдану по закону, написала кучу писем, 3 или 4 раза ходила на приём в Минздрав. Нам положено 20 баночек в месяц. Пока они там провели тендер, пока то да сё, в итоге начали выдавать в апреле. Но уже в первой половине июня перестали, и с тех пор опять ничего. Уже и прокуратура писала представление им, что должны выдать. Как я добилась постановки Богдану гастростомы - это вообще отдельная история. Про войну с чиновниками можно уже поэму писать: всё приходится буквально вырывать. И, что обидно, это не какие-то особые привилегии — это всё и так положено нам по закону, - говорит женщина.
Ничего удивительного, что в таких обстоятельствах Лилия пребывает на грани отчаяния, хотя и старается не впадать в депрессию и находит силы бороться. Изучив немало юридических документов, Лилия выяснила, что выделенное ей с ребенком жилье в размере 28 кв. метров может быть увеличено на 14 кв. метров. Она даже обращалась в Конституционный суд, где ей сообщили, что не станут рассматривать ее обращение, потому что не так давно уже принималось положительное решение по аналогичной жалобе от семьи Шакировых.
- Конституционный суд ясно даёт понять о том, что дополнительные квадратные метры полагаются одному из родителей ребенка-инвалида. Постановление Конституционного суда РФ обязательно исполнения судами всех юрисдикций, - настаивает Лилия.
По этому поводу, собрав все документы, Лилия обратилась в Октябрьский районный суд Уфы, который 19 ноября повторно отказал женщине в предоставлении дополнительной жилплощади.
- Я специально ездила на заседание с ребёнком. Честно говоря, надеялась, что это как-то подействует. Но мне отказали. Получается, у нас Конституционный суд районному суду не указ, - сделала вывод Лилия. - Суд отказал по формальной причине, ибо первоначально в исковом заявлении, поданном прокуратурой, были заявлены требования о предоставлении квадратных метров моему ребенку и мне. Суд, вероятно, счел, что раз решение суда о выделении жилья ребенку есть, то вопрос решен. Нужно было уточнить, что речь только о предоставлении дополнительной площади для меня, как для мамы инвалида. Я буду добиваться справедливости дальше, потому что правда на нашей стороне.
При этом Лилия специально уточнила в разговоре с корреспондентом Медиакорсети, что ее новые судебные требования не связаны с желанием перевезти в новую квартиру вместе с сыном также и больную маму и сестру с племянником.
- Если кто-то так считает, я в ответ подчеркиваю: мама и сестра с племянником останутся в аварийном доме. Они тоже борются и ждут переселения из аварийного дома. А вот у нас сыном нет времени ждать, когда о нас вспомнят чиновники. Я борюсь за квадратные метры, которые мне нужны, чтобы обеспечить нужный уход за тяжело больным ребенком, - говорит Лилия.
Медиакорсеть следит за ситуацией.