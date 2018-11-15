В Уфе инвалида высадили из «ПАЗика» прямо на проезжую часть посреди дороги

Водитель проехал мимо остановки, не останавливаясь, все время разговаривая с коллегами-водителями по мобильному телефону.

Я вышла из дома примерно в 8:15. Я живу в районе остановки «Спортивная». Трафик в сторону центра всегда большой, и ждать автобус совсем не приходится.

Вместе со мной в автобус вошел хромой пожилой мужчина. Видимо, инвалид. С трудом преодолев ступеньки, поднялся в «ПАЗик». Никто не уступил ему место. В таких автобусах невозможно ездить инвалидам и родителям с колясками.

Дедушка-инвалид простоял две остановки и попросил открыть двери, не доезжая остановки «Округ Галле». Как обычно в это время между остановками «Универмаг Уфа» и «Округ Галле» была традиционная пробка: автобусы стояли в два ряда.