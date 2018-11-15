В Уфе инвалида высадили из «ПАЗика» прямо на проезжую часть посреди дороги
08:15, остановка "Спортивная".
Водитель проехал мимо остановки, не останавливаясь, все время разговаривая с коллегами-водителями по мобильному телефону.
Я вышла из дома примерно в 8:15. Я живу в районе остановки «Спортивная». Трафик в сторону центра всегда большой, и ждать автобус совсем не приходится.
Вместе со мной в автобус вошел хромой пожилой мужчина. Видимо, инвалид. С трудом преодолев ступеньки, поднялся в «ПАЗик». Никто не уступил ему место. В таких автобусах невозможно ездить инвалидам и родителям с колясками.
Дедушка-инвалид простоял две остановки и попросил открыть двери, не доезжая остановки «Округ Галле». Как обычно в это время между остановками «Универмаг Уфа» и «Округ Галле» была традиционная пробка: автобусы стояли в два ряда.
Наш водитель стоял во втором и со второго ряда открыл дверь пассажиру прямо на проезжую часть. А потом, не останавливаясь, проехал мимо остановки. По пути он беседовал с коллегами по телефону: «Гаишников нигде нет». Действительно, сотрудников ГИБДД не видно было всю дорогу. Я подъезжаю к остановке «Телецентр», время 8:49, на работу успеваю. Затрачено времени – 34 минуты. Хочу добавить, что обычно пользуюсь велосипедом и доезжаю тот же маршрут немного быстрее за 29 минут