Федеральный девелопер ТАЛАН разместит первый выпуск облигаций на Московской Бирже

- Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемым ею - инвестиционным кредитам в коммерческих банках. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу. Мы полагаем, что предлагаемый нами инструмент на фоне низкодоходных депозитов в банках и имеющейся льготы по подоходному налогу для получаемых процентов по облигациям будет особенно интересен частным инвесторам, - отметил Константин Макаров, Генеральный директор ООО «Созидание» - холдинговой компании Группы ТАЛАН.