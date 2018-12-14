Федеральный девелопер ТАЛАН разместит первый выпуск облигаций на Московской Бирже

Федеральный девелопер ТАЛАН, реализующий проекты в 14 регионах России, планирует размещение выпуска облигаций в рамках зарегистрированной Московской Биржей 6 декабря 2018 года программы биржевых облигаций. Общий объем программы позволяет Компании разместить в течение пятнадцати лет несколько биржевых облигационных выпусков суммарным объемом до 5 млрд рублей, каждый из которых может быть сроком обращения не более 10 лет. Данное решение принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития.
Компания планирует предложить инвесторам первый выпуск трехлетних биржевых облигаций общим номинальным объемом 1 млрд рублей номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей. Размещение облигаций будет осуществляться на Московской Бирже по номинальной стоимости. Для приобретения биржевых облигаций любой потенциальный приобретатель (физическое или юридическое лицо) должен заключить договор с любым брокером, являющимся участником торгов Московской Биржи, и дать ему поручению на приобретение желаемого количества облигаций.
Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов Компании ТАЛАН в Тюмени, Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске. Источником погашения задолженности перед инвесторами будет свободный денежный поток от действующих проектов Компании.
- Облигационный заем является новым инструментом для Компании и дополнением к уже используемым ею - инвестиционным кредитам в коммерческих банках. Данные механизмы финансирования применяются для увеличения темпов региональной экспансии в условиях перехода компании на работу по счетам эскроу. Мы полагаем, что предлагаемый нами инструмент на фоне низкодоходных депозитов в банках и имеющейся льготы по подоходному налогу для получаемых процентов по облигациям будет особенно интересен частным инвесторам, - отметил Константин Макаров, Генеральный директор ООО «Созидание» - холдинговой компании Группы ТАЛАН.
Справка о компании
Компания ТАЛАН – федеральный застройщик, работающий с 2002 года, обеспечивший жильем за время своей работы более 25 000 человек. Общий портфель проектов Компании сегодня составляет более 1,5 млн кв.м в 14 регионах России . ТАЛАН является одним из первых застройщиков, который перешел на систему договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов.
Начиная с итогов 2017 года Компания составляет консолидированную отчетность по стандартам МСФО.