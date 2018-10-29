Схема первых: В Уфе Компания «ТАЛАН» поделилась лайфхаками по работе с эскроу-счетами

Быть первыми в бизнес-проекте трудно и рискованно, но при этом интересно и вполне выгодно, когда есть полное взаимопонимание между партнерами и четкое представление о целях проекта. Компания «ТАЛАН», имеющая репутацию одного из самых надежных застройщиков на российском строительном рынке, стала первым участником пилотного проекта Сбербанка по реализации девелоперской программы финансирования жилого комплекса «Счастье» в городе Пермь с использованием эскроу-счетов.

Согласование первых договоров долевого участия по новой схеме, динамика поступлений денежных средств на эскроу-счета, стремительные изменения процентной ставки по проектному финансированию, трудности, с которыми столкнулись участники проекта, и то, как они их сообща преодолевают, - все это для аудитории финансистов, собравшейся на бизнес-завтрак издания «Коммерсантъ-Башкортостан» в ресторане «Россинский», оказалось крайне увлекательно. Познакомиться с яркими впечатлениями участников проекта охотно пришли представители практически всех банков, работающих на территории Башкирии.

- На сегодняшний день пошел уже третий месяц проекта. Уже есть возможность говорить и про его плюсы, и про минусы. Сегодня можно определенно сказать, что проектное финансирование открывает немалые перспективы, - отметила руководитель отдела маркетинга ООО «ТАЛАН-УФА» Елена Гарипова.

- Компания «ТАЛАН»» на сегодняшний день является ключевым партнером Сбербанка в сфере ипотечного кредитования, поэтому нет ничего удивительного, что именно «ТАЛАН» стал участником пилотного проекта с использованием эскроу-счетов, - пояснил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Руслан Галин.

В качестве объекта, на опыте которого будет отработан механизм проектного финансирования с эскроу-счетами, Компания «ТАЛАН» выбрала жилой комплекс «Счастье» в Перми. «Талан» прошел серьезный внутренний отбор в Сбербанке и первым получил 1,7 млрд рублей. На сегодня это пока крупнейшая сделка с использованием эскроу-счетов в России.

Как отмечает Елена Гарипова, выход на продажи ЖК «Счастье» занял всего месяц, примерно столько же - получение проектного финансирования.

Одним из ключевых вопросов при получении проектного финансирования стало согласование финансовой модели. Главная сложность заключалась в отличии банковского и девелоперского подходов к ее построению. Тем не менее точки соприкосновения были найдены.

Нельзя не отметить доверительные партнерские отношения между представителями «ТАЛАНА» и Сбербанка. Умные и опытные люди вместе решают проблемы, подсказывают друг другу лайфхаки, заботясь о взаимной выгоде. Это дорогого стоит. И промежуточные итоги подтверждаю, что усилия былине напрасны.

Одним из самых удивительных результатов проекта стало беспрецедентное снижение процентной ставки банком. Конечно, это, в первую очередь, связано с доверием, которое вызывает у покупателей жилья застройщик – Компания «Талан», и желанием покупателей жилья работать именно с эскроу-счетами. Соответственно, когда активизировались продажи, то и эскроу-счета стали пополняться довольно быстро. Так что вскоре остатки на них стали вдвое превышать объем выделенной банком суммы, и тогда процентная ставка стала нулевой. Такого на рынке недвижимости в России еще не было.

Из проблемных моментов можно отметить тот факт, что в ситуации с эскроу-счетами собственный капитал застройщика, вложенный в жилой комплекс, «замораживается» до момента завершения проекта и окончания расчетов с банком. Поэтому показатель оборачиваемости, по подсчетам специалистов «ТАЛАНА», ухудшился почти вдвое. Возникла необходимость привлечь дополнительные финансы и зашла речь о получении бридж-кредита. Данная задача сейчас как раз решается.

Присутствовавшие на бизнес-завтраке представители банков с большим интересом слушали рассказ «пионеров» проектного финансирования и высказывали свои мнения.

- Мы тоже готовы рассматривать заявки по проектному финансированию. На сегодняшний день уже есть одна заявка от застройщика из Уфы, скоро выходим на подписание, - отметил представитель банка «Российский капитал», курирующий корпоративные проекты, Илья Ларин. – Безусловно, опыт Сбербанка и «Талана» для нас всех крайне интересен и полезен.

-Проектное финансирование интересно, прежде всего, тем, что позволяет делает бизнес прозрачным, в том числе и действия подрядчиков вплоть до приобретения ими стройматериалов. Поэтому не сомневаюсь, что данная модель приживется и за ней большое будущее, - поделился мнением руководитель регионального операционного офиса Банка «Открытие» Айдар Зубаиров.

Кстати, наблюдать за ходом пилотного проекта Компании «Талан» и Сбербанка по проектному финансированию можно при помощи онлайн-дневника, который еженедельно обновляется и дополняется на сайте домклик.ру.

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