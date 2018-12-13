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В Башкирии алиментщик избежал уголовной ответственности за неуплату 530 тысяч рублей

13 декабря 2018, 10:44
Фото: Следственный комитет РБ
Он переоформил свою долю в квартире на супругу и детей.

40-летний житель Дюртюлей обвинялся по статье «Неуплата средств на содержание детей», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина с августа 2016 года неоднократно уклонялся от уплаты алиментов на содержание двоих малолетних детей, допустив задолженность в размере более 530 тысяч рублей.

Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый до начала судебного разбирательства в полном объеме погасил долг, переоформив свою долю в квартире на бывшую супругу и несовершеннолетних детей.

Мировой судья с учетом ходатайства потерпевшей прекратил уголовное дело за примирением сторон.

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