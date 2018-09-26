Отец-алиментщик, задолжавший сыну более миллиона, отправится в колонию
Сегодня, 11:35ПроисшествияВиктория Куприянова
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Октябрьский.
Житель города Октябрьский отправится за решетку за невыплаченные алименты сыну на сумму более одного миллиона рублей. Отягчающим фактором стало многократное нарушение ПДД при вождении в нетрезвом виде.
-С учетом предыдущих судимостей суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Октябрьский.
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