В Уфе разыскивается алиментщик с долгом перед дочерью в 280 тысяч рублей

Шакиров Эрик Фидратович, 16.07.1972 года рождения, накопил задолженность по алиментным платежам перед своей несовершеннолетней дочерью порядка 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. Где он находится сейчас неизвестно.