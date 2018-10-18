В Уфе разыскивается алиментщик с долгом перед дочерью в 280 тысяч рублей
Сегодня, 12:35ОбществоРустэм Башкирцев
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Судебные приставы просят помочь найти должника-уфимца.
Шакиров Эрик Фидратович, 16.07.1972 года рождения, накопил задолженность по алиментным платежам перед своей несовершеннолетней дочерью порядка 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
По адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. Где он находится сейчас неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении данного лица, сообщите в УФССП России по РБ в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.
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