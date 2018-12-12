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В Башкирии 15-летняя мама с полугодовалой девочкой на руках ищут приемную семью

12 декабря 2018, 07:05
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Пока маме не исполнится 16, она не может нести ответственность за свою дочку.

15-летняя девочка из детского дома стала матерью и сейчас ищет себе семью, сообщают «Вести-Башкортостан».

Молодая мама лишилась родителей из-за того, что те много пили и били ее. Потом девочка влюбилась, и через некоторое время забеременела. О своем положении она узнала только на пятом месяце.

Сейчас девочка с полугодовалой малышкой живут в центре социальной помощи, но не могут оставаться там долго. Подросток ищет семью через социальные сети в страхе, что её разлучат с дочерью.

Пока несовершеннолетней матери не исполнится 16 лет, она юридически не может нести ответственность за свою дочь. Сейчас органы опеки пытаются найти ей достойную семью, которая сможет забрать обеих девочек. Разлучать мать и дочь представители органов опеки не намерены. Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в РБ Миланы Скоробогатовой.

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