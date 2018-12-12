В Башкирии 15-летняя мама с полугодовалой девочкой на руках ищут приемную семью

Пока несовершеннолетней матери не исполнится 16 лет, она юридически не может нести ответственность за свою дочь. Сейчас органы опеки пытаются найти ей достойную семью, которая сможет забрать обеих девочек. Разлучать мать и дочь представители органов опеки не намерены. Ситуация находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в РБ Миланы Скоробогатовой.