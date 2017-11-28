В Уфе нашлась пропавшая беременная на 9-м месяце

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Девушка сама вышла на связь с мамой.
Мама беременной 21-летней Дианы Николаевой Эльвира, которую разыскивала полиция, сообщила, что дочка сама вышла с ней на связь. Также отметила, что ее никто не удерживал силой. Напомним, 21-летняя девушка пропала еще 7 октября. Было известно, что она пропала вместе со своим парнем.
- Диана нашлась, оказалось, снимала квартиру с парнем. Мы выезжаем на место к ней и будущему отцу ребенка, - кратко заявила женщина.
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