В Уфе беременная сотрудница получила пособия благодаря прокуратуре

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Работодатель не назначила пособия по больничному, беременности и родам в течение 10 дней.
В марте текущего года в Гафурийском районе продавец передала своему руководству больничные листы и заявление о предоставление ей отпуска по беременности и родам, но в течение десяти дней назначения пособия не последовало, сообщили в пресс-службе прокуратуры республик.
Прокурор в судебном порядке потребовал от работодателя выплатить пособия в сумме более 60 тысяч рублей. Коммерсант полностью расплатился с сотрудницей.
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