В Уфе беременная сотрудница получила пособия благодаря прокуратуре

Работодатель не назначила пособия по больничному, беременности и родам в течение 10 дней.

В марте текущего года в Гафурийском районе продавец передала своему руководству больничные листы и заявление о предоставление ей отпуска по беременности и родам, но в течение десяти дней назначения пособия не последовало, сообщили в пресс-службе прокуратуры республик.