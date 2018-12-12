mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

325 уфимцев продолжают ожидать своего рейса из Китая на родину

12 декабря 2018, 06:16
Фото: Mkset.ru
Напомним, люди должны были прилететь в столицу Башкирии из аэропорта Хайкоу еще вчера утром.

Вновь изменилась ситуация с уфимскими туристами, которые на данный момент находятся в Китае на острове Хайнань, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Пассажиры должны были прилететь вчера, 11 декабря, в 07:00, позже дата приземления изменилась на 16:00 сегодняшнего дня, 12 декабря. Сейчас же их определили на рейс, который будет в Уфе завтра, 13 декабря, в 02:25.

Напомним, из Китая вовремя не смогли вернуться домой 325 уфимских туристов. Чартерный рейс авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу в столицу республики задержался из-за долгов туроператора – руководство авиакомпании решило отменить рейс Уфа-Хайкоу. По данному факту на туроператора «Жемчужная река» следственными органами возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме
Из Уфы открывается рейс в Ростов-на-ДонуРейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часовБолее 300 уфимцев задержатся на сутки в Китае из-за долгов туроператора
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48