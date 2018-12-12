325 уфимцев продолжают ожидать своего рейса из Китая на родину

Вновь изменилась ситуация с уфимскими туристами, которые на данный момент находятся в Китае на острове Хайнань, сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».
Пассажиры должны были прилететь вчера, 11 декабря, в 07:00, позже дата приземления изменилась на 16:00 сегодняшнего дня, 12 декабря. Сейчас же их определили на рейс, который будет в Уфе завтра, 13 декабря, в 02:25.
Напомним, из Китая вовремя не смогли вернуться домой 325 уфимских туристов. Чартерный рейс авиакомпании «ИрАэро» из Хайкоу в столицу республики задержался из-за долгов туроператора – руководство авиакомпании решило отменить рейс Уфа-Хайкоу. По данному факту на туроператора «Жемчужная река» следственными органами возбуждено уголовное дело.