325 уфимцев продолжают ожидать своего рейса из Китая на родину

Пассажиры должны были прилететь вчера, 11 декабря, в 07:00, позже дата приземления изменилась на 16:00 сегодняшнего дня, 12 декабря. Сейчас же их определили на рейс, который будет в Уфе завтра, 13 декабря, в 02:25.