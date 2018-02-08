Из Уфы открывается рейс в Ростов-на-Дону

Самолеты будут отправляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет запланирован на 7:00. Цены будут от 888 рублей в одну сторону. Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания S7 Airlines запускает рейс из Уфы в Новосибирск. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 170. Вылеты из Уфы – по средам и воскресеньям. Время в полете – 2 часа 45 минут. Первый рейс запланирован на 29 апреля. Из Уфы в Новосибирск также летают компании «Ангара» и «Ямал».