Рейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часов

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Из-за этого 160 пассажиров не могут улететь.
Рейс авиакомпании Ellinair из Уфы в Салоники задерживается более чем на 9 часов, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
Airbus A320 должен был отправиться в Грецию еще в 8:30, однако из-за позднего прибытия вылет самолета отложили до 17:45, передает телеканал БСТ. И цитирует слова руководителя пресс-службы международного аэропорта «Уфа» Татьяны Ризван:
- Причина задержки – позднее прибытие самолета. Там порядка 160 пассажиров, из них 139 взрослых. Федеральные авиационные правила выполнены авиакомпанией в полном объеме: предоставлены напитки, горячее питание, пассажиры заселены в гостиницу Sheraton, где и будут ожидать отправления.
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