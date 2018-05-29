Рейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часов

Рейс авиакомпании Ellinair из Уфы в Салоники задерживается более чем на 9 часов, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Airbus A320 должен был отправиться в Грецию еще в 8:30, однако из-за позднего прибытия вылет самолета отложили до 17:45, передает телеканал БСТ. И цитирует слова руководителя пресс-службы международного аэропорта «Уфа» Татьяны Ризван: