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Рейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часов
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Рейс из Уфы в Грецию задержали более чем на 9 часов

Сегодня, 13:16ПроисшествияРустэм Башкирцев
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