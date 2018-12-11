Жители Башкирии в 2018 году взяли кредиты в Сбербанке на 72 млрд рублей

Так, если в 2017 году жители Башкирии взяли в Сбербанке кредиты на сумму 45 млрд рублей, то в 2018 году этот показатель достиг 72 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы Башкирского отделения Сбербанка в 2018 году, рассказал Марат Мансуров, управляющий отделением.
Кредитный портфель физических лиц значительно увеличился - объем превысил 168 млрд рублей, что на 34 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть займов населения приходится на ипотечное кредитование. В 2018 году Сбербанк выдал 27 тысяч таких кредитов на сумму 44 млрд рублей. Доля Сбербанка на региональном рынке жилищного кредитования в Башкирии – 58%.
Увеличился в этом году и объем вкладов – на 13 млрд. Всего в 2018 году жители Башкирии открыли в Сбербанке 590 тысяч вкладов на сумму 105 млрд рублей.
Все больше жителей республики выбирают Сбербанк для оплаты услуг ЖКХ – объем платежей увеличился на 10 млрд и составил 46 млрд рублей. По количеству это почти 40 млн операций.
«Не отстают по показателям и коллеги из корпоративного блока, которые работают с юридическими лицами Республики Башкортостан. В этом году кредитный портфель среднего и малого бизнеса составил 39,5 млрд рублей, - отметил Марат Мансуров. – В целом, на обслуживании в Сбербанке находится свыше 45 тысяч предприятий. Я благодарю предпринимателей Башкирии за доверие к нашему банку».
Отметим, что большая часть предприятий республики – почти 32 тысячи – находится на рассчетно-кассовом обслуживании. Это больше, чем в прошлом году, на 30%.
Предпочитают предприниматели и сервис эквайринга от Сбербанка, благодаря которому за товары и услуги можно рассчитываться пластиковыми картами. В 2018 году оборот эквайринга банка в Башкирии составил 190 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, на 53 млрд. Доля банка по обороту торгового эквайринга на территории республики превысила 77%.
«В 2018 году мы реализовали много важных проектов, причем не только в части бизнеса, но и социально значимых, - говорит Марат Мансуров. – Организовали мотивационные встречи для детей с инвалидностью, уже традиционный семейный праздник «Зеленый марафон», запустили сервис для работы с людьми, имеющими нарушения слуха, реализовали возможность оплаты картой проезда в автобусах «Башавтотранса». И, конечно, мы не останавливаемся на этом. Впереди еще много целей, которых мы обязательно достигнем».