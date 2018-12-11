Жители Башкирии в 2018 году взяли кредиты в Сбербанке на 72 млрд рублей

«В 2018 году мы реализовали много важных проектов, причем не только в части бизнеса, но и социально значимых, - говорит Марат Мансуров. – Организовали мотивационные встречи для детей с инвалидностью, уже традиционный семейный праздник «Зеленый марафон», запустили сервис для работы с людьми, имеющими нарушения слуха, реализовали возможность оплаты картой проезда в автобусах «Башавтотранса». И, конечно, мы не останавливаемся на этом. Впереди еще много целей, которых мы обязательно достигнем».