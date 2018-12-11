В бюджете Уфы не предусмотрели заранее средства на хоккейные коробки

Сегодня, 11 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы внезапно выяснилось, что в бюджете города не предусмотрено финансирование обустройства хоккейных коробок. На это обратил внимание глава города Ульфат Мустафин.
Как рассказал директор МБУ «Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа» Раиль Мирхайдаров, пока хоккейные коробки создаются силами жилищников. В этом году в разных районах города должна появиться 41 общегородская хоккейная коробка, во дворах также должны появиться, как минимум, 15 ледовых катков.
Было отдельно отмечено, что вода, используемая управляющими компаниями для заливки катков во дворах, не должна учитываться при взимании платы с жильцов. Уже израсходовано таким образом свыше 11 тысяч кубометров воды. Все эти новогодние хлопоты в конечном итоге оборачиваются убытками для управляющих компаний.
- Как получилось, что в бюджете не предусмотрены средства на хоккейные коробки? – удивился Ульфат Мустафин. – Их содержание, очистка и ремонт, я считаю, должны проводиться за счет бюджета. Нужно исправить эту недоработку в самое ближайшее время.
Тем временем в городе пройдет конкурс среди управляющих компаний на лучшее праздничное оформление двора.