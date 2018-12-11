В бюджете Уфы не предусмотрели заранее средства на хоккейные коробки

Было отдельно отмечено, что вода, используемая управляющими компаниями для заливки катков во дворах, не должна учитываться при взимании платы с жильцов. Уже израсходовано таким образом свыше 11 тысяч кубометров воды. Все эти новогодние хлопоты в конечном итоге оборачиваются убытками для управляющих компаний.