В Башкирии пересмотрели стоимость автомобилей для чиновников

Теперь в соответствии с документом чиновникам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) позволяется покупать служебные автомобили ценой до 1 млн 700 тысяч рублей. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители. Прежде для всех них верхняя планка стоимости служебных автомобилей не поднималась выше 1 млн 200 тысяч рублей.