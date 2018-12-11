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В Башкирии пересмотрели стоимость автомобилей для чиновников

11 декабря 2018, 12:55
Фото: pixabay.com
В среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля для органов власти республики вырос на 275 тысяч рублей.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении предельной стоимости служебных автомобилей, которые могут приобретать чиновники для служебной надобности.

Теперь в соответствии с документом чиновникам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) позволяется покупать служебные автомобили ценой до 1 млн 700 тысяч рублей. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители. Прежде для всех них верхняя планка стоимости служебных автомобилей не поднималась выше 1 млн 200 тысяч рублей.

Заместители министров и председателей госкомитетов, пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб. Раньше лимит стоимости служебных машин для них составлял 750 тыс. руб.

Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут покупать служебные автомобили стоимостью до 800 тыс. руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит повышен с 650 тыс. до 900 тыс. руб.

Иные служебные автомобили, за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и делегаций, теперь ограничены по стоимости 700 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. дороже, чем раньше.

Как отметил «КоммерсантЪ-Башкортостан», ранее последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года. Теперь в среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля увеличился для органов власти республики на 275 тысяч рублей.

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