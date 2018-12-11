В Башкирии пересмотрели стоимость автомобилей для чиновников

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении предельной стоимости служебных автомобилей, которые могут приобретать чиновники для служебной надобности.
Теперь в соответствии с документом чиновникам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) позволяется покупать служебные автомобили ценой до 1 млн 700 тысяч рублей. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители. Прежде для всех них верхняя планка стоимости служебных автомобилей не поднималась выше 1 млн 200 тысяч рублей.
Заместители министров и председателей госкомитетов, пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб. Раньше лимит стоимости служебных машин для них составлял 750 тыс. руб.
Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут покупать служебные автомобили стоимостью до 800 тыс. руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит повышен с 650 тыс. до 900 тыс. руб.
Иные служебные автомобили, за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и делегаций, теперь ограничены по стоимости 700 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. дороже, чем раньше.
Как отметил «КоммерсантЪ-Башкортостан», ранее последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года. Теперь в среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля увеличился для органов власти республики на 275 тысяч рублей.