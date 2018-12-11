В Башкирии объявили поиск желающих совершить добрые прогулки с детьми-инвалидами

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 декабря текущего года заполнить анкету в электронном виде и ответить на 10 вопросов. Ссылка размещена на сайте Ломаябарьеры.рф и доступна здесь. Результаты конкурса будут объявлены 31 января, а очное обучение пройдет в феврале-марте в Уфе с проживанием и питанием на все два дня обучения.