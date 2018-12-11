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В Башкирии объявили поиск желающих совершить добрые прогулки с детьми-инвалидами

11 декабря 2018, 12:12
Фото: Ломая барьеры
За три года уже проведено свыше 50 прогулок с участием более 1000 детей с инвалидностью. Акция вышла за пределы Уфы - теперь детей выводят на прогулку в семи городах и районах республики.

Объявлен конкурс на кураторство в акции «Погуляй со мной» для прогулок с детьми с ограниченными возможностям здоровья. К участию в конкурсном отборе приглашаются неравнодушные жители республики, желающие стать кураторами и проводить добрую акцию в своих городах и районах.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 декабря текущего года заполнить анкету в электронном виде и ответить на 10 вопросов. Ссылка размещена на сайте Ломаябарьеры.рф и доступна здесь. Результаты конкурса будут объявлены 31 января, а очное обучение пройдет в феврале-марте в Уфе с проживанием и питанием на все два дня обучения.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе или районе проходили прогулки "Погуляй со мной", то есть прекрасный шанс пройти обучение на куратора прогулок и тогда "добрые" прогулки будут проходить для «особенных» детей вашего города или района.

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