В Башкирии ищут кураторов для социальной акции «Погуляй со мной»

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Социально активные граждане нематериально могут помочь детям с инвалидностью в любом городе республики.
Во всех городах и районах Башкирии пройдет социальная акция «Погуляй со мной», сообщили в пресс-службе общественной палаты республики. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить анкету в электронном виде с ответами на 10 вопросов и отправить их до 30 января. Анкета и вопросы находятся здесь.
Куратор социального проекта «Ломая барьеры» Алина Хабирова рассказала о том, что многим непросто добраться до Уфы, в связи с чем было решено расширить географию акции и провести прогулки для особенных детей в других городах и поселках республики.
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