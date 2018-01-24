В Башкирии ищут кураторов для социальной акции «Погуляй со мной»

Во всех городах и районах Башкирии пройдет социальная акция «Погуляй со мной», сообщили в пресс-службе общественной палаты республики. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить анкету в электронном виде с ответами на 10 вопросов и отправить их до 30 января. Анкета и вопросы находятся здесь.