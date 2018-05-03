Акция «Погуляй со мной» вошла в Энциклопедию инклюзивных практик России

В Башкирии прошли прогулки для ста детей с ограниченными возможностями из Уфы, Благовещенска, Стерлитамака, Салавата и села Никольское Нуримановского района, сообщили в уфимском Центре социальных технологий «Ломая барьеры».

25 апреля в Благовещенске прошли прогулки с детьми, на которых присутствовал глава района Фарит Фазылов. Были различные активности и экскурсии в детский образовательный технопарк Благовещенска.

26 апреля детки посетили премьеру Башкирской государственной филармонии имени Ахметова «О чем поют птицы». До начала концерта проводились тематические мастер-классы, работала фотозона, а со всеми детками сфотографировался талисман проекта – собака Ломбарьер.

27 апреля дети из села Никольское посетили кулинарный мастер-класс и поучаствовали в играх детского центра «Ярика».

28 апреля в Стерлитамаке ребята поучаствовали в логопедическом квесте, который был разработан специально для социального проекта «Ломая барьеры». В Салавате в этот день прошла акция в историко-краеведческом музее.

- Мы выезжали на каждую первую прогулку, организованную обученными кураторами, так как это являлось практической частью обучения. На сегодняшний день все обученные кураторы провели по одной социальной акции, в которых принимали участие как представители общества, так и бизнеса, и власти. До конца года запланировано проведение еще десяти акций в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья» - рассказала Алина Хабирова, директор АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры».