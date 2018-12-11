В Башкирии мужчина обокрал мечеть, в которой его приютил мулла

Священнослужитель мечети в Белорецком районе обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник похитил из подсобного помещения сварочный аппарат и угловую шлифовальную машинку, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Ущерб составил почти семь тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый житель Белорецкого района. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.
Оказалось, что ранее задержанный проживал в подсобке с разрешения муллы при условии достойного поведения. Но в октябре мужчина «ушёл в загул», и ему в приюте отказали. Во время очередного распития алкогольных напитков деньги у подозреваемого закончились, он вспомнил, что в мечети хранятся электроинструменты для ремонтных работ, и направился туда. Вытащил из незапертого на замок помещения инструменты и затем продал сварочный аппарат знакомому за 1000 рублей, а «болгарку» — случайному автомобилисту за 600 рублей. Вырученные деньги пропил.
По факту кражи в отношении белоречанина возбуждено уголовное дело. Сварочный аппарат удалось изъять и вернуть заявителю.