В Башкирии мужчина обокрал мечеть, в которой его приютил мулла

Оказалось, что ранее задержанный проживал в подсобке с разрешения муллы при условии достойного поведения. Но в октябре мужчина «ушёл в загул», и ему в приюте отказали. Во время очередного распития алкогольных напитков деньги у подозреваемого закончились, он вспомнил, что в мечети хранятся электроинструменты для ремонтных работ, и направился туда. Вытащил из незапертого на замок помещения инструменты и затем продал сварочный аппарат знакомому за 1000 рублей, а «болгарку» — случайному автомобилисту за 600 рублей. Вырученные деньги пропил.