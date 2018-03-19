В Башкирии мужчина обокрал мечеть и потратил деньги на пьянку

32-летний мужчина подозревается в краже пожертвований из мечети в селе Акъяр, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина проник в мечеть ночью – дверь была не заперта, похитил ящик с деньгами, в котором было примерно 2,5 тысячи рублей. Часть денег злоумышленник потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, который признал свою вину, заключили под стражу.