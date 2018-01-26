В Башкирии задержали подозреваемого, ограбившего за ночь мечеть и церковь

Им оказался 33-летний житель Зианчуринского района республики.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что селе Ермолаево в канун празднования Крещения, 18 января, поздно ночью неизвестный мужчина проник местные церковь и мечеть. Мужчина из пожертвований прихожан украл 56 тысяч рублей. По данному факту в полиции Башкирии возбудили уголовное дело.

- Сотрудниками полиции по подозрению в краже денежных средств в храме и мечети села Ермолаево Куюргазинского района задержан житель Зианчуринского района 1985 года рождения. Часть похищенного изъята, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ.