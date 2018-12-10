В Башкирии увеличится плата за детский сад

От этой суммы будет рассчитываться размер компенсационных выплат на уменьшение родительской платы. Так, если у вас один ребенок посещает образовательное учреждение, тогда 20% (323,44 рубля) от оплаченной суммы, два — 50% (808,6 рублей), три и более — 70% (1132 рубля), пояснили в образовательном ведомстве региона.