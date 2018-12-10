В Башкирии увеличится плата за детский сад

С 1 января 2019 года изменится плата за детские сады, сообщает «Башинформ» со ссылкой на министерство образования республики. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях составит 1617,2 рублей.
От этой суммы будет рассчитываться размер компенсационных выплат на уменьшение родительской платы. Так, если у вас один ребенок посещает образовательное учреждение, тогда 20% (323,44 рубля) от оплаченной суммы, два — 50% (808,6 рублей), три и более — 70% (1132 рубля), пояснили в образовательном ведомстве региона.
Ранее закон позволял увеличивать размер платы за детский сад неоднократно в течение года, но сейчас это можно сделать только однократно в начале года.